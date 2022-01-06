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澎湖主題品牌化形塑新亮點 打造悠活旅遊新意象

中央社 / 澎湖縣6日電

澎湖觀光資源豐富，深具魅力，觀光局澎湖國家風景區管理處今年將以「主題品牌化」方向推展，形塑旅遊新亮點，打造悠活旅遊新意象。

澎管處發佈新聞指出，澎湖觀光資源豐富，有自然地質景觀、海洋與生態資源、農漁產業及人文古蹟，面對新的旅遊趨勢及旅遊型態的轉變，今年提出「澎湖黃金海岸旅遊線－打造國際魅力景區」概念。

澎管處指出，澎湖有小門鯨魚洞地質公園、北寮奎壁山地質公園、七美𩵺鯉灣遊憩區、東海遊憩區、林投沙灘、隘門沙灘、山水沙灘7大景區主軸，未來將串聯各景區之地質公園、沙灘群、水上遊憩活動、自行車道、地方文化、文創產業、當地農特產品等特色，整合各方資源，包裝成為創新觀光帶狀遊程及特色產品，朝「品牌化」方向推展，打造悠活新「澎湖黃金海岸旅遊線」之品牌意象。

澎管處指出，「澎湖黃金海岸旅遊線」，創造澎湖代表新意象以獨特性、永續性之特色遊程，並在各景點打造親水、慢活、綠能休憩優質環境及設施，期望透過黃金海岸旅遊線串接各景點，同時結合社區導入景點產業，形塑旅遊之新意境、新話題及新亮點。

澎管處在推出「澎湖黃金海岸旅遊線」之前，11日邀請有專家學者就澎湖黃金海岸旅遊線之「澎湖四季旅遊」、「國內旅遊轉型趨勢」、「澎湖運動觀光」、「澎湖永續觀光」等主題，找出澎湖黃金海岸旅遊線之發展契機，歡迎沿線社區及業者踴躍參加。

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