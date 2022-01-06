高雄眷村嘉年華最終站鳳山登場 分享獨家限量小虎提燈

高雄眷村嘉年華最終站1月8日至16日在鳳山登場，在原日本海軍鳳山無線電信所、也就是前海軍明德訓練班，以及黃埔新村，舉辦眷村童玩競賽、黃埔草地音樂會、眷村年味小市集、灌香腸醃臘肉體驗等活動。1月16日嘉年華閉幕日邀大家相聚黃埔中軸道，領取獨家限量小虎燈籠。

鳳山眷村是高雄眷村最早活化的區域，高雄市副市長史哲任文化局長時推出了「以住代護」計畫，讓高雄眷村踏上與全國縣市都不同的活化道路，依然保存著「居住」的文化核心。以住代護政策也在黃埔與青年政策結合，青創HOUSE讓黃埔成為青年職人新聚落。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄擁有珍貴的三軍眷村資源，鳳山、左營、岡山串成獨特的文化廊帶，尤其鳳山是以住代護政策的起點，感謝國防部長期對高雄眷村的支持，除了眷村嘉年華活動，黃埔中軸道的改善工程也是市府和國防部聯手合作的成果，期許透過眷村活化，讓高雄眷村不僅是文化資產場域，更是發展城市文創產業的重點區域。

文化局表示，黃埔新村在眷村嘉年華將化身大型遊戲場「眷村找年獸」，透過尋找年獸的大型村落闖關遊戲，讓大家深入黃埔的各個角落，體驗村子人的生活。「一日眷村食堂」讓民眾體驗灌香腸與醃臘肉的眷味美食；「走讀黃埔歷史現場」從黃埔軍事歷史文化開始，大家用雙腳走讀眷村，品味眷村的建築、歷史與美食；「巧手畫春聯」邀將軍鄧先揮與饒一方書法老師，帶大家在眷村揮毫迎新年。