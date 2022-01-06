高市議會分組審查未完成 民進黨批藍議員領乾薪不做事

高雄市府今年度總預算仍在議會審查中，因財經委員會尚未審查完成，今議會決議曾一天分組審查時間。同時民進黨「邁向過半大聯盟」市議員擬參選人今也在國民黨鳳山黨部舊址前開記者會，批國民黨籍市議員杯葛高市府明年度預算，導致現需額外加開臨時會，增加支出，浪費納稅錢。高市議會國民黨團回應，監督市政是議員天職，責怪議員監督太嚴厲或時間拖得太冗長是反其道而行、本末倒置。

市議會元月3日起加開臨時會。今日原本排定二三讀會，但因財經委員會尚未審查完成，財經小組召集人陳美雅要求多增加一天分組審查時間，主席曾麗燕裁決變更議程。前天財經委員會審查預算到凌晨2點，昨天至深夜12點。明天國民黨黨團會召開記者會，對外說明審查情況。

「邁向過半大聯盟」在鳳山黨部舊址掛上新的聯合宣傳看板看板，市議員擬參選人蘇致榮、黃彥毓、林慧欣、陳慶鴻、洪村銘、湯詠瑜、黃偵琳等人合體，並印有「作秀不做事、淘汰不適任議員」及國民黨徽、「讓民進黨新人來」等字。

高市議會國民黨團總召童燕珍表示，自己樂見年輕新人參選議員，也對他們寄予厚望，但監督市政是議員的天職，有意參選的新人應該要了解，議員應該監督市政哪裡做不好，而非監督議員，議員若好好把關應該要獲得讚美，且被當學習對象，這些人怎會反其道而行，責怪議員監督太嚴厲或時間拖得太冗長，這樣倒不如在外成立監督協會或聯盟來監督議員，這是本末倒置。

蘇致榮、黃偵琳、陳慶鴻都認為，國民黨常以擱置預算的手段阻撓高雄建設發展，這次延宕交付22天，導致需加開臨時會審查，增加議會逾16萬元支出，根本是薪水小偷行徑、浪費全民納稅錢。「請大家用選票下架劣質國民黨籍議員」，更呼籲國民黨議員把延宕審查的22天薪水捐出來。

黃彥毓表示，加開臨時會需支出出席費、交通費、膳食費等費用，高市議會一天就多支出16萬餘元開銷，這次加開的20天臨時會等於議會需多320餘萬元費用，「這些都是納稅人血汗錢，國民黨議員根本是尸位素餐。」

洪村銘呼籲，國民黨不要兩套標準，這次高雄人經歷韓國瑜、陳其邁兩個市長，但國民黨卻護航韓國瑜、刁難陳其邁。湯詠瑜則認為，審查預算是議會職權，也是選民託付給議員的法律、政治責任，加開臨時會除了耗費成本外，也嚴重影響市民相關的保障、權利。

林慧欣認為，壽山動物園改建案的企業捐贈都是依法有據，過去各縣市也多有案例，國民黨卻為政治色彩而有不同標準、百般刁難。