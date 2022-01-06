屏東潮州春節市集招商搶手！特區最大攤位上看50萬元

有30多年歷史的屏東潮州春節市集，是南台灣少見開創「日夜不打烊」年節夜市風潮的大型年街，去年受疫情影響停辦，今年將從農曆除夕上午8時起展開，由過去的4天4夜延長至5天5天，鎮公所畫分特區及一般區攤位，特區62格，一般區363格，特區的最大攤位競標金上看50萬元，一般區的招商也很搶手，鎮公所預估會湧入30萬人次消費。

潮州鎮長周品全說，潮州春節市集從最早300公尺長的年街，演變到現在總長度達1.2公里，從原本的部分攤商，擴大為需要封街交管的大型市集，且隨著交通更為方便，已演變成日夜不打烊模式，是南台灣少見的大型年街，已成為屏東、甚至南台灣的年節市集重頭戲，每年吸引超過20萬人次，讓您一次逛個夠、吃得飽、玩得爽。

鎮公所表示，今年攤位數上作了合併調整，最大的特區1就是以往的兩攤合併，底價從16萬元起標，特區2至特區15底價8萬元，特區16至特區37底價6萬元起標（押標金6萬），得標價並含清潔費、場地費、帳棚費、電費，得標後棄標者，沒收其押標金不予遞補擇期再開標。

公所指出，特區攤位大小依實地畫設，華興路上面寬可達9公尺，其中特區是往年2攤合併，佔地達30坪，往年1攤就可標到20多萬元，今年合併後上看50萬，特區競標已從去年12月20日開放供投標，今天下午4點截止投標，明天上午10時於公所開標。

一般區每攤位固定3公尺面寬，每攤4000元，並分出潮州鎮居民區，5天包含清潔費、帳篷費、場地使用費及電費等共4000元，只要年滿20歲，並由本人持身分證報名登記、繳費，若超過攤位數，將於1月19日辦理抽資格籤，並現場繳交報名表及費用。