高雄台電女排邀球迷FUN電 雅典娜女神主場日好吃又好玩

企業17年甲級排球聯賽正在進行，高雄台電女子排球隊新年度1月8、9日首度於高雄主場，出戰極速超跑與中國人纖兩支強勁隊伍，台電女排教練王前鑌展現奪勝信心。高雄市運動發展局與台電公司更特別規畫「雅典娜女神主場日」，憑票進場可免費換取印有專屬Logo的限量電力棒棒糖；賽後安排球星簽名會與球迷近距離互動。

高雄與台電本球季首次冠名合作成為「高雄台電女子排球隊」，目前企排17年高雄台電女排戰績為7勝暫列第三。本球季高雄台電女排對上極速及中纖，分別拿下1勝1負及2勝0負的成績。本球季他隊皆有外籍球員的應援，高雄台電女排則是純本土球員。

高雄市運發局表示，本球季高雄與台電女排冠名合作，高雄台電女排將於本周末首度在家鄉高雄主場鳳山體育館出賽，為了紀念首度於高雄主場出賽，特別與台電合作規畫1月8、9日主場日活動，憑票進場可免費換取印有專屬Logo的限量電力棒棒糖，賽前40分開始換取。

賽後安排球星簽名會與球迷進行近距離互動，簽名會前10名球迷更可免費獲得以高雄台電女排成員為3月主打星的限量運動月曆。此外簽名會後更精心安排1日雅典娜店長活動，由台電女排球員現場為球迷製作滿滿紅豆餡的甜心餅，邀球迷朋友一起參與閃電甜心雅典娜主場日，一起FUN電嗨翻全場。