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高市推動水井納管 2月起輔導取得水權登記

中央社 / 高雄6日電

高市府推動水井管理政策，至去年底共受理逾2萬3000件，以路竹、大寮、大樹區居多；相關案件完成申報複查後，市府預計今年2月起，開始現地履勘等作業，以協助取得合法水權登記。

高雄市政府水利局接受中央社記者訪問表示，依規定，民國99年8月4日以前鑿設的水井為既有水井，以後鑿設的水井則為新增水井。市府自106年起協助既有水井納管申報，以取得合法水權；至於地下水管制區內若發現新增水井，將即查即封。

水利局統計，市府受理水井納管申報至去年12月31日止，已受理逾2萬3000件，申報數量最多依序為路竹區2797件、大寮區2758件及大樹區2263件。

水利局表示，去年完成申報後，已開始進行複查，預計今年2月起，開始進行現地履勘及整備相關文件等作業，完成後，即可核發水權狀，一般工業用井3年、農業用井5年，年限期滿再續申請。

水利局指出，會優先輔導工業用水等用水量較大水井取得地下水權，屆時水利局會主動通知申請人安排現地履勘時間及協助整備文件，讓申請人審閱後簽名核章。

現地履勘時，申請人須提供身分證正反面影本、土地證明文件及可佐證為99年8月4日前既有水井的證明文件，如台電電力相關證明、完工照片、航照圖、里長證明、買賣、租賃文件等其中任何一種。

水利局強調，所需提供文件是經濟部水利署規定的必要文件，絕不會移作他用，申請人可安心提供；若申請人無法親自到場，可委託代理人辦理；另申請人也須於預定履勘日期前，清除水井周圍草叢以利現勘作業。

水利局 地下水

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