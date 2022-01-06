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高市水井納管申請2萬多件 2月起輔導取得合法水權

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市水利局展開申請納管水井複查作業。圖／高市水利局提供
高雄市水利局展開申請納管水井複查作業。圖／高市水利局提供

為保育地下水資源永續利用，避免超抽地下水，高市水利局近年推動水井納管，去年底截止申請時已達2萬3千件。最多申請地區為路竹2797件、大寮2758件和大樹2263件。水利局表示目前複查中，預計2月起輔導取得合法水權登記。

水利局表示，為有效管理地下水，將優先輔導工業用水等用水量較大水井，協助取得地下水權，擁有更全面的用水保障。水利局委辦人員會將主動通知申請人安排現地履勘時間，並協助整備相關文件，提供申請人審閱後簽名核章。2月起開始輔導在民國99年8月4日以前鑿設的水井，取得合法水權登記。

水利局指出，複查後的水井、電表都會被貼上QRcode標籤，水井納管後可避免遭人檢舉而需封井的狀況。

水利局提醒，現地履勘時申請人需提供身分證正反面影本、土地證明文件及99年8月4日前既有水井可佐證的證明文件，如台電電力相關證明、完工照片、航照圖、里長證明、買賣、租賃文件等其中任何一種。

高雄市水利局展開申請納管水井複查作業。圖／高市水利局提供
高雄市水利局展開申請納管水井複查作業。圖／高市水利局提供

水利局 地下水

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