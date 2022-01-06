高市水井納管申請2萬多件 2月起輔導取得合法水權

為保育地下水資源永續利用，避免超抽地下水，高市水利局近年推動水井納管，去年底截止申請時已達2萬3千件。最多申請地區為路竹2797件、大寮2758件和大樹2263件。水利局表示目前複查中，預計2月起輔導取得合法水權登記。

水利局表示，為有效管理地下水，將優先輔導工業用水等用水量較大水井，協助取得地下水權，擁有更全面的用水保障。水利局委辦人員會將主動通知申請人安排現地履勘時間，並協助整備相關文件，提供申請人審閱後簽名核章。2月起開始輔導在民國99年8月4日以前鑿設的水井，取得合法水權登記。

水利局指出，複查後的水井、電表都會被貼上QRcode標籤，水井納管後可避免遭人檢舉而需封井的狀況。