「壽山盃」球友展愛 助凝愛關懷協會發展小作所

「壽山盃」夢想起飛公益高爾夫球賽21年來一期一會，今年邀168名球友元月8日在高雄信誼高爾夫球場揮桿傳愛，募集的款項將為台灣凝愛關懷弱勢協會添購烤箱、電熱蒸箱等器具，讓身障學員製作牛奶饅頭等食品，培養自力更生能力。

敬典文教基金會表示，今年協助的旗山區台灣凝愛關懷弱勢協會，專門輔導弱勢家庭的新住民姊妹揉麵、製作饅頭等技能，製作黑糖、香蕉、葡萄乾、南瓜、果乾瓜子等口味的純牛奶饅頭販售，增加家庭收益，但協會培訓器具短缺，因此基金會決定義助一臂之力，幫凝愛協會補足相關設備，未來朝「小作所」發展。

台灣凝愛關懷弱勢協會主要針對經濟弱勢身障者及其家庭、清寒家庭、單親、隔代教養、原住民、外籍新住民及脆弱家庭等兒童及青少年提供多元照顧及全日關懷發展計畫，並為內門、旗美地區身心障礙者提供社區化、小型化的日間作業活動空間。

永豐餘集團所屬的敬典文教基金會，每年主辦「壽山盃」公益高爾夫球賽，邀球友共同行善，活動募集的款項用來協助弱勢，至今已有20個單位受惠。