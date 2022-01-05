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一條沒有公路的海岸線 旭海觀音鼻自然保留區已10周年
「旭海觀音鼻自然保留區」成立10周年，屏東縣政府與國家地理雜誌繼2019年台灣燈會在屏東─「豐‧光‧南國」紀實影片後再次合作，拍攝「一條沒有公路的海岸線」，細數這10年來，成立自然保留區的的努力與成果。
縣府傳播處指出，藉這次旭海觀音鼻自然保留區成立滿10周年，再次與國家地理雜誌合作，從歷史、族群、社區、地質、政策等面向切入，邀請曾參與自然保留區成立的專家學者，包含在地文史研究者林瓊瑤、斯卡羅頭目家族潘佳昌、屏東科技大學教授陳美惠、高雄師範大學教授齊士崢、前縣長曹啟鴻及縣長潘孟安等人，從各領域的專業角度，分享自然保留區成立的緣由、歷經過程與成果。
潘孟安在影片中提到，成立「旭海觀音鼻自然保留區」是以「生態永續」與「共榮更好」為目標，並以「部落共管」為機制，讓保留區的經營決策符合在地需求，期望兼顧生態保育、文化保存與在地產業與醫療生活的發展，讓保留區得以永續經營，「十年樹木、百年樹人」，繼續步入下一個10年。
此次影片製作包含10分鐘、3分鐘及30秒等3種版本，囊括保留區內日夜、山海、星辰、動植物、族群歷史的影像，並以當地居民節慶或勞作時吟唱的「ka ni」歌謠重新編曲並作為背景音樂，「ka ni」為阿美語的「我們」，義同「我們都是一家人」；呈現旭海部落裡族群的多元，包含排灣族、阿美族、斯卡羅族、閩南人、客家人等族群，經過時代變遷、慢慢融合，大家共同生活在一起就是一家人。
影片內用視覺、聽覺帶領閱聽者，細數與感受這條沒有公路的海岸線，相關影片可至Youtube「屏東縣政府」頻道（https://www.youtube.com/watch?v=qqFWg-_tHk8）或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。
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