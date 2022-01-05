府會不合？金門水頭工程2.2億預算未審 廠商：年不好過

刻正興建中的「水頭旅客服務中心」工程，其中由中央補助的2.2億元墊付款，因未獲議會審議通過而致延宕撥付。承攬商永青營造表示，目前自籌資金尚無任何問題，但也無奈表示，不知被打壓的原因為何。

金門縣府秘書長陳朝金說明，水頭服務中心工程進度施作順利，所以縣府商請交通部航港局同意自其他工程先行調撥2.2意補助該案，墊付案並已於去年10月1日連同追加預算案一併送至議會，但至今都尚未完成審議，

金門縣議會今天召開記者會，由秘書長翁自保表示，水頭港旅服務中心工程預算遭議會凍結一事，金門縣港務處在其官方粉絲專頁貼文表示：「議會以本案工程目前進入司法調查程序，再次提案凍結本案追加預算2.2億元」為由，指出將有後續效應。

縣議會說，縣府對議會審議預算案所作的決議事項理應尊重，行政機關應在符合相關法律規定下，由各機關就決議內容以適法處理。該案是港務處不「依法行政」的後續結果，對於該案暨該處不合理展延工期，不排除移請監察院調查，追究相關人員責任。

議會提到，這項工程預算屬跨年度延續性資本支出建設計畫，並非新興資本支出或新增科目，屬已獲授權的原訂計畫支出，110年的預算雖遭凍結，或110年第二次追加、減預算未通過，在地制法或預算法已有調節因應規定，港務處自應做適法之處置，依法行政，豈可以議會凍結預算為由歸責於議會。

對此，陳朝金回應，該工程施做順利，縣府才積極爭取中央核撥補助款，並獲中央全額補助2.2億元，縣府在去年10月1日提案送議會請准先行動支，且配合納入110年第2次追加預算案，但年度終了仍未獲審議通過。

針對縣議會在上月的定期會，以該案目前進入司法調查程序凍結追加預算，今又指「依據地方制度法第40條或預算法第54條已有調節因應規定，要求行政機關自應權衡輕重，做適法之處置，不應推卸行政怠惰之責任並歸責於該議會」。

縣府回應，目前已函請內政部啓動調處，盼能保留2.2億中央款項，並盼明日議會臨時會中能同意准予先行動支墊付，即可立刻撥付110年所欠廠商估驗款，不負交通部因此工程進度超前，先調撥馬祖預算給金門的美意。