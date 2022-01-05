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留住優秀僑外生 行政院南服中心辦說明會

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
行政院南部聯合服務中心今天於正修科大舉辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」，望留住優秀僑外生。圖／行政院南服中心提供
行政院南部聯合服務中心今天於正修科大舉辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」，望留住優秀僑外生。圖／行政院南服中心提供

行政院南部聯合服務中心主辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」專案活動第一站抵達正修科技大學，邀南服中心勞動經濟組、移民署南區事務大隊高雄市第一服務站等單位，針對僑外生申請留台工作、居留許可的需求進行詳細說明，望留住優秀僑外生在台工作。

行政院南服中心副執行長陳文亮表示，聘用台灣學生僅須勞、健保等手續，但企業雇主如想聘用僑外生，須向勞動部申請評點制工作證，所需文件對僑外生來說十分繁複及陌生。

陳文亮說，說明會特別針對勞動部「在台畢業僑外生工作許可配額評點」制度認定標準，及相關應備文件是否須經中譯、驗證等行政程序，都一併詳細說明，讓有意願想留在台灣工作的僑外生能提前因應準備。

高雄市工策會執行長劉彥賢也針對僑外生申請留台工作、居留許可的需求、高雄產業趨勢，及未來發展方向等相關議題進行詳細說明，說明會結束也提供問答時間，近百名學生到場參與，表示獲益良多，經過說明也對如何申請留台工作有更多了解。

行政院南服中心表示，111年度陸續與正修科大、高科大、樹德科大等共5所南部大學院校共同舉辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」，針對有需求的學校為僑外生說明，期能發掘具有特殊專長潛力的僑外生，有效留才、用才。

行政院南部聯合服務中心今天於正修科大舉辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」，由勞動經濟組員黃慧斌介紹僑外生申請留台工作等相關資訊。圖／行政院南服中心提供
行政院南部聯合服務中心今天於正修科大舉辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」，由勞動經濟組員黃慧斌介紹僑外生申請留台工作等相關資訊。圖／行政院南服中心提供
行政院南部聯合服務中心今天於正修科大舉辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」，由移民署南區事務大隊高雄市第一服務站科員吳維忠介紹僑外生申請留台工作等相關資訊。圖／行政院南服中心提供
行政院南部聯合服務中心今天於正修科大舉辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」，由移民署南區事務大隊高雄市第一服務站科員吳維忠介紹僑外生申請留台工作等相關資訊。圖／行政院南服中心提供

行政院 勞動部

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