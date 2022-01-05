留住優秀僑外生 行政院南服中心辦說明會

行政院南部聯合服務中心主辦「僑外生畢業留台工作許可說明會」專案活動第一站抵達正修科技大學，邀南服中心勞動經濟組、移民署南區事務大隊高雄市第一服務站等單位，針對僑外生申請留台工作、居留許可的需求進行詳細說明，望留住優秀僑外生在台工作。

行政院南服中心副執行長陳文亮表示，聘用台灣學生僅須勞、健保等手續，但企業雇主如想聘用僑外生，須向勞動部申請評點制工作證，所需文件對僑外生來說十分繁複及陌生。

陳文亮說，說明會特別針對勞動部「在台畢業僑外生工作許可配額評點」制度認定標準，及相關應備文件是否須經中譯、驗證等行政程序，都一併詳細說明，讓有意願想留在台灣工作的僑外生能提前因應準備。

高雄市工策會執行長劉彥賢也針對僑外生申請留台工作、居留許可的需求、高雄產業趨勢，及未來發展方向等相關議題進行詳細說明，說明會結束也提供問答時間，近百名學生到場參與，表示獲益良多，經過說明也對如何申請留台工作有更多了解。