綠營三立委搶屏東縣長 莊瑞雄指潘孟安有差別待遇

年底屏東縣長選戰，民進黨立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱都有意角逐，上演三強之爭。對於是否感受到現任縣長潘孟安有差別待遇？莊瑞雄今接受專訪時表示，「一定有」，可能潘孟安跟周春米互動比較好，「若今天某人支持某一個人，他手上是握有行政資源的，應該要稍微節制一下，畢竟牽涉到行政中立問題」。

莊瑞雄今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，屏東有自己的傳統，從前縣長蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻到現在的潘孟安等，都是一棒接一棒，沒有指定誰的問題，潘孟安在屏東確實做得很好，但希望這次拚初選時，「是我們幾位當主角，其他人在旁邊祝福就好」，屏東的未來是大家決定，不能被指定。

對於潘孟安為何特別支持周春米？莊瑞雄回應，彼此之間都有互相幫忙過，民進黨本來就有派系，彼此之間也會競爭，且鍾佳濱跟周春米都是新潮流，所以這問題對他來說比較不客觀。

莊瑞雄也呼籲，歷任屏東縣長卸任時都是華麗轉身、優雅卸任，留給縣民都是無限懷念，「相信潘孟安縣長也會如此」。

對於喊出屏東要「超越高雄」的目標，莊瑞雄說，是要展現出企圖心與魄力，不認為超越高雄很困難，土地跟人口雖然贏不了，但屏東三面環海，如果他當上縣長會開放海域，中央雖然會有不同意見，但一定會去溝通，「觀光、農產品方面超越高雄都不是很困難」。