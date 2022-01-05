快訊

禍從天降！「水泥塊」掉落砸中自強號 台鐵139車次延誤

元旦升旗柯文哲獨站閱兵40分鐘 綠委爆：蔡總統很不開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復刻後浦12舖成功經驗 金門沙美老街活化工程春節後動工

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
沙美老街的建築物，有不少因為產權問題，遲遲無法動工修復。記者蔡家蓁／攝影
沙美老街的建築物，有不少因為產權問題，遲遲無法動工修復。記者蔡家蓁／攝影

談了20多年的沙美老街活化工程，終於要動工。金門縣府建設處今天舉辦「沙美特色街區建築修復再利用示範工程案簽約活動」，由縣長楊鎮浯與信義街6間示範工程住戶代表一起簽約，預計於今年農曆春節後公開招標，未來將保留傳統街廓風貌，復刻「天地合」等早期店屋特色，並於完工後活化再利用。

縣府建設處表示，縣府於106年發布後浦及沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫，由政府補助經費修繕老街建築物，（這類建物不具文資身分、上限為工程經費百分之五十)以維護傳統街區整體風貌。

據了解，而由於沙美老街的建物產權複雜，民眾需負擔修繕金額或無使用需求等因素，影響申請意願。因此，縣府依據該實施計畫精神及相關規定，推動示範工程，經過完成前置調查、委員會審議、勘選以及逐一完成簽約、公證及設定抵押權等必要程序，現正辦理細部設計圖說審查作業，預計於今年農曆春節後邁入工程招標及施工階段。

縣府今天由縣長楊鎮浯代表與信義街6間示範工程住戶代表，一同簽下契約書，並致贈紀念品。包括議員李應文、鎮長吳有家、鎮代會主席周水土及沙美鄉親都到場見證。

　楊鎮浯表示，沙美老街活化是20年來縣府的大工程，老街建築非古蹟及歷史傳統建築，又有複雜的建物產權問題，因此，縣府依原計畫精神訂定示範計畫，在考量外部公共性、政策配合性、整體財政等，在各界及所有關心沙美老街活化和願意參與的每一位鄉親，共同群策群力下，今天才能順利藉由示範工程計畫，讓沙美老街修復活化再跨出一大步。

吳有家也表示，感謝鄉親願意參與這項示範計畫，他常說「現在不做，未來將更難解」，他強調，溝通是最好的橋樑，要代表金沙鄉親感謝縣府團隊歷時處理，解決所有棘手的程序和問題，讓這次信義街20-30號六間建築能夠順利展開修復。而這只是開始，相信循此模式，未來沙美八卦街要風華再現將指日可待。

縣府也強調，此次示範工程案將以整體形貌修復保存為優先考量，並納入現代生活及再利用需求應有機能，後續工程將適時向民眾說明各項作為，期能共同為傳統街區風貌維護工作，建立重要的執行經驗。

金門縣長楊鎮浯與示範工程住戶代表進行簽約，金沙鎮長吳有家（右一）在旁見證。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯與示範工程住戶代表進行簽約，金沙鎮長吳有家（右一）在旁見證。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯向示範工程住戶代表說明，縣府團隊努力了很久，終於讓這項工程在農曆年後就可以動工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯向示範工程住戶代表說明，縣府團隊努力了很久，終於讓這項工程在農曆年後就可以動工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯到場參加活動，住戶都反映縣府應該積極進行修復。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯到場參加活動，住戶都反映縣府應該積極進行修復。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯與信義街6間示範工程住戶代表一起簽約，並合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯與信義街6間示範工程住戶代表一起簽約，並合影。記者蔡家蓁／攝影

老街 建築

延伸閱讀

金門元旦升旗健走 2千人爭搶藍芽音響好禮

楊鎮浯會陳吉仲 為金門農舍興建及山坡地劃設找解套

金酒取得中國註冊碼 楊鎮浯澄清政治卡關傳言

金酒輸陸「卡關」4天解套 楊鎮浯籲有心人勿見縫插針

相關新聞

復刻後浦12舖成功經驗 金門沙美老街活化工程春節後動工

談了20多年的沙美老街活化工程，終於要動工。金門縣府建設處今天舉辦「沙美特色街區建築修復再利用示範工程案簽約活動」，由縣...

日本火山浮石短時間難消失 綠島準備長期抗戰

日本小笠原群島海底火山去年8月噴發，火山浮石去年11月底漂流至台灣東海岸，至今還有大量浮石漂至綠島。綠島鄉長謝賢裕今天表...

高捷小港林園延伸線下一步 明晚在林園辦公聽會

高雄捷運小港林園線可行性研究報告去年12月經行政院核定後，高雄市捷運局正在辦理綜合規畫作業，明晚6點半將在林園幸福公園演...

高雄連26個月零本土登革熱 陳其邁說市府做了這些事

高雄市有國際空港、大型海港，大量國際移工及旅客往返，高雄氣溫、環境適合埃及斑蚊及白線斑蚊分布，加上高度都市化，人、住宅稠...

高市社會局專戶代收善款湧入30萬 里長電話接到手軟

高雄市鳳山區林姓一家四口遇酒駕劫難造成家破人亡，市府原本考量勸募條例「不能為個人募捐」，隨著外界關注度提高，社會局昨天公...

「寒士吃飽30」經費未達半 鳳西獅子會率先送愛

高雄「寒士吃飽30」活動邁入第32屆，今年因維持防疫安全延續去年以親送方式辦理，不過距離送禮不到一個月，全台2萬份餐費募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。