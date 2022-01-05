復刻後浦12舖成功經驗 金門沙美老街活化工程春節後動工

談了20多年的沙美老街活化工程，終於要動工。金門縣府建設處今天舉辦「沙美特色街區建築修復再利用示範工程案簽約活動」，由縣長楊鎮浯與信義街6間示範工程住戶代表一起簽約，預計於今年農曆春節後公開招標，未來將保留傳統街廓風貌，復刻「天地合」等早期店屋特色，並於完工後活化再利用。

縣府建設處表示，縣府於106年發布後浦及沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫，由政府補助經費修繕老街建築物，（這類建物不具文資身分、上限為工程經費百分之五十)以維護傳統街區整體風貌。

據了解，而由於沙美老街的建物產權複雜，民眾需負擔修繕金額或無使用需求等因素，影響申請意願。因此，縣府依據該實施計畫精神及相關規定，推動示範工程，經過完成前置調查、委員會審議、勘選以及逐一完成簽約、公證及設定抵押權等必要程序，現正辦理細部設計圖說審查作業，預計於今年農曆春節後邁入工程招標及施工階段。

縣府今天由縣長楊鎮浯代表與信義街6間示範工程住戶代表，一同簽下契約書，並致贈紀念品。包括議員李應文、鎮長吳有家、鎮代會主席周水土及沙美鄉親都到場見證。

楊鎮浯表示，沙美老街活化是20年來縣府的大工程，老街建築非古蹟及歷史傳統建築，又有複雜的建物產權問題，因此，縣府依原計畫精神訂定示範計畫，在考量外部公共性、政策配合性、整體財政等，在各界及所有關心沙美老街活化和願意參與的每一位鄉親，共同群策群力下，今天才能順利藉由示範工程計畫，讓沙美老街修復活化再跨出一大步。

吳有家也表示，感謝鄉親願意參與這項示範計畫，他常說「現在不做，未來將更難解」，他強調，溝通是最好的橋樑，要代表金沙鄉親感謝縣府團隊歷時處理，解決所有棘手的程序和問題，讓這次信義街20-30號六間建築能夠順利展開修復。而這只是開始，相信循此模式，未來沙美八卦街要風華再現將指日可待。