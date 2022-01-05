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高捷小港林園延伸線下一步 明晚在林園辦公聽會

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高捷想港林園線計畫路線圖。圖／高市捷運局提供
高捷想港林園線計畫路線圖。圖／高市捷運局提供

高雄捷運小港林園線可行性研究報告去年12月經行政院核定後，高雄市捷運局正在辦理綜合規畫作業，明晚6點半將在林園幸福公園演藝廳舉辦公聽會，說明路線規畫、蒐集民意。

小港林園線是優先重大交通建設，也是大南方大發展計畫之一，總長約12公里，預計設置7座車站，路線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等3大國家級產業園區，年產值合計逾新台幣1.24兆元，也是南部半導體材料S廊帶中的一環。

捷運局表示，小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成的環境污染及港區重車威脅，迫切需要捷運建設帶動當地整體發展，並提供居民一條安全回家的路。

小港林園線可行性研究報告去年底經行政院核定後，捷運局依交通部「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定辦理綜合規畫公聽會，捷運局邀起市民踴躍參加，表達需求和意見。

高捷 高捷小港林園線

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