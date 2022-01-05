一條沒有公路的海岸線 紀錄旭海觀音鼻保留區成果

「旭海觀音鼻自然保留區」成立10週年，屏東縣政府與國家地理雜誌合作，拍攝「一條沒有公路的海岸線」影片，細數這10年來，成立自然保留區的努力與成果。

屏東縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，這是縣政府繼2019台灣燈會在屏東「豐‧光‧南國」紀實影片後與國家地理雜誌再次合作，以歷史、社區、族群人文、地質等不同敘事語言，細數一條沒有公路的海岸線。

影片拍攝邀請曾參與自然保留區成立的專家學者，包含在地文史研究者林瓊瑤、斯卡羅頭目家族潘佳昌、國立屏東科技大學教授陳美惠、高雄師範大學教授齊士崢、前屏東縣長曹啟鴻及屏東縣長潘孟安等人，從各領域的專業角度，分享自然保留區成立緣由、歷經過程與成果。

潘孟安在影片中提到，成立「旭海觀音鼻自然保留區」是以「生態永續」與「共榮更好」為目標，並以「部落共管」為機制，讓保留區的經營決策符合在地需求。

潘孟安表示，期望兼顧生態保育、文化保存與在地產業與醫療生活的發展，讓保留區得以永續經營，「十年樹木、百年樹人」，繼續步入下一個10年。

傳播處表示，這次影片製作包含10分鐘、3分鐘及30秒等3種版本，囊括保留區內日夜、山海、星辰、動植物、族群歷史影像，並以當地居民節慶或勞作時吟唱的「ka ni」歌謠進行重新編曲並作為背景音樂。

傳播處指出，「ka ni」為阿美語的「我們」，義同「我們都是一家人」；呈現旭海部落裡族群的多元，包含排灣族、阿美族、斯卡羅族、閩南人、客家人等族群，經過時代變遷、慢慢融合，大家共同生活在一起就是一家人，在影片內用視覺、聽覺帶領閱聽者，細數與感受這條沒有公路的海岸線。

傳播處表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，從10日起，保留區開放平日預約進入。