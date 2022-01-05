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高雄貨櫃藝術節 巨型半透明發光體漂浮愛河灣

中央社 / 高雄5日電

高雄蓬萊商港近來出現近4層樓高的巨型半透明立方體，這是台灣燈會平行展「高雄國際貨櫃藝術節－范布倫之星」參展作品「謐靜立方The Cube」，夜裡如一座漂浮半空中的太空船。

2022台灣燈會在高雄舉行，分別在高雄流行音樂中心周邊愛河灣，以及衛武營國家藝術文化中心2大主場展出，同時也舉辦台灣燈會平行展「高雄國際貨櫃藝術節－范布倫之星」，讓燈會展演更多元豐富。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，「高雄國際貨櫃藝術節－范布倫之星」參展作品「謐靜立方The Cube」近日在高雄蓬萊商港亮相，近4層樓高的巨型半透明立方體，吸引民眾駐足。

「謐靜立方The Cube」是由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特建築事務所（Foster+Partners）建築師邱維煬，與國際團隊QIU（Quality Innovation United）共同設計。

高達15公尺的「謐靜立方」如貨櫃漂浮在海上，在夜間宛如航行宇宙太空船，有明暗律動光束，民眾還可走入其中1座光體貨櫃，在觀看光線明暗同時，也化身為表演者，成為藝術作品一部分。

文化局長王文翠說，自2001年舉辦至今的高雄國際貨櫃藝術節，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球航運貨櫃短缺，讓策展團隊嘗試以「不存在的貨櫃」，以類貨櫃媒材呈現輕盈質感，翻轉過往貨櫃剛硬形象。

文化局表示，想來欣賞作品民眾，可搭乘高雄捷運至西子灣站2號出口，或乘輕軌至哈瑪星站下車後轉乘棧二庫高港小火車、騎乘YouBike或步行至貨櫃藝術節蓬萊商港區。

台灣燈會 藝術節 文化局

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貨櫃藝術節作品「謐静立方」 半透明立方體漂浮愛河灣

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