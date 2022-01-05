澎縣府官網改版 提供以使用者為中心的數位服務

新年伊始，澎湖縣政府全球資訊網今天改版上線，設計上最主要是以使用者為中心，提供民眾快速查尋到更優質的數位資源服務，也形塑縣府品牌形象。

據澎湖縣政府新聞稿，縣長賴峰偉表示，縣府全球資訊網是機關傳遞與接收訊息的重要管道，過去縣府網站歷經多次改版，最近一次是民國107年，此次網站改版設計，最重要是以使用者為中心，主要關切民眾到縣府網站瀏覽的使用需求與瀏覽體驗，以民眾需求的角度，導入縣民服務區塊，民眾進站後，可以更快速透過縣府網站查尋到需要的服務內容。

行政處長陳其育表示，縣府網站改版後具備「資訊更清晰、服務更好找、民意更貼近、介面更好用、品牌更亮眼」5大特色，整體網站介面清爽簡潔；在風格設計上，更將澎湖的特色融入其中，一進站就能感受澎湖是台灣海峽上最美麗的明珠，塑造澎縣府品牌形象。

陳其育表示，縣府全球資訊網官版網站，行政處去年再度啟動改版工作，透過產、官、學代表提出建議，並辦理共創工作坊，邀請縣民一起參與研究調查，瞭解縣府全球資訊網各種情境需求，聚焦使用者真正的需求，提升介面與實際瀏覽體驗。

陳其育指出，新版網站在「響應式網頁設計」介面設計上更加優化，使用者可使用各種載具流暢直覺閱讀，更易找到所需資訊與點擊操作，提高網站服務效能與易用性。網址。