高雄連26個月零本土登革熱 陳其邁說市府做了這些事

高雄市有國際空港、大型海港，大量國際移工及旅客往返，高雄氣溫、環境適合埃及斑蚊及白線斑蚊分布，加上高度都市化，人、住宅稠密，都會地區埃及斑蚊分布密度是台灣之冠，登革熱盛行率居高不下。市長陳其邁表示，高雄市調整防疫策略，以決戰境外、醫療整合、法治教育及社區防疫為主軸，有效阻絕登革熱病毒於境外，迄今已維持26個月零本土登革熱病例。

高雄市政府表示，自1998年起有紀錄以來，感染人數單一年度最高為1萬9723例，滅蚊工作成為高雄人的日常。要消滅所有埃及斑蚊、白線斑蚊是不可能的事，過去每年本土登革熱疫情能不斷發生。

陳其邁表示，本土不存在登革熱病毒，也就是說分布在高雄市埃及斑蚊、白線斑蚊不是與生俱來就帶有登革熱病毒，而是從國外入境者感染病毒，被環境中分布的病媒蚊叮咬之後，再透過叮咬其他人而傳染到社區。

衛生局觀察，過去曾有過幾次大規模疫情「跨冬」流行現象，如103到104年初、104到105年初，及108年春節期間的本土登革熱病例，說明了社區的病媒蚊即使在冬天活動力較低情形下，帶有登革熱病毒仍有傳播能力，一般而言在環境攝氏12度以下低溫，才可能阻斷病毒傳染力。

陳其邁說，2020年8月他就任市長後，擬定了新戰略，以「決戰境外」為核心戰略，思考登革熱的預防，讓市民可以遠離這個「高雄人的日常」。

措施包括為了更有效落實檢疫降低社區風險，要求所有入境高雄市的市民檢疫期間一律入住防疫旅館，要求衛生局、環保局及民政局、區公所等市府防疫團隊，集中火力，針對防疫旅館以及集中檢疫所內部及鄰近周邊社區環境中孳生病媒蚊的高風險場域（如附近空地、地下室等容易積水處）監測、滅蚊。就算有登革熱病毒在檢疫者體內，也不會傳播至本地病媒蚊身上，就不會造成本土感染了。