興達漁港修造船區BOT案徵求投資人 特許期50年

引進民間資源開發興達港，高市海洋局公告「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」，徵求投資人開發乙種工業區土地及緊鄰水域約11公頃，特許年期自簽約日起50年。

海洋局接受中央社記者訪問表示，看好興達漁港發展潛力，目前興達港周邊共至少2家民間業者自提BOT案，其中1家業者遞件申請投資建設修造船廠及遊艇碼頭，即此次公告「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」。

高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案開發基地，包含港區臨水岸的乙種工業區「工11」、「工13」土地及緊鄰水域，共約11公頃，公共建設類別為「農業設施」，申請保證金新台幣1000萬元，特許年期自簽約日起50年。

海洋局指出，有業者提出BOT案後，海洋局會進行評估，並公告徵求其他民間投資人做為評選。除了高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案，還有1家業者也在附近區域提出興建遊艇碼頭及設施BOT案，尚待評估作業。

海洋局長張漢雄說，經濟部能源局也於興達漁港設立「高雄海洋科技產業創新專區」，海洋委員會所屬研究機構將進駐，漁港區可開發用地日漸稀少，招商案土地更屬難得的鄰水岸土地，歡迎各界投資人參與投標。

張漢雄說，希望能透過引入民間資金及民間經營的彈性與活力，以部分土地設定地上權、部分土地出租方式公告招商，開發興達漁港的漁船、遊艇修造船廠及海洋遊憩設施，提供足夠遊艇觀光服務設施及服務當地漁民漁船維修需求。

海洋局表示，高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案徵求投資人，申請期限至2月7日下午5時30分，相關資訊可至海洋局網站或財政部促參司網站了解。