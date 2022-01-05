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高市社會局專戶代收善款湧入30萬 里長電話接到手軟

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
酒駕事件被害人家屬今對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。記者劉學聖／攝影
酒駕事件被害人家屬今對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。記者劉學聖／攝影

高雄市鳳山區林姓一家四口遇酒駕劫難造成家破人亡，市府原本考量勸募條例「不能為個人募捐」，隨著外界關注度提高，社會局昨天公布社會救助專戶，協助受害家屬代收愛心捐款，高雄市社會局表示，善款統計到今天上午9點已有88筆入帳約30萬，會協助將社會資源轉給家屬，市府已提供9萬元慰問金，也安排法扶律師協助法律問題，對家屬的陪伴、關懷不會停止。

被害人七旬林家阿嬤、林家女婿今對外說，感謝各界伸援手，也謝謝高雄市政府、長庚醫院、大同醫院、英倫牙醫體系送暖，眼前只希望傷者能盡快恢復，後遺症降到最低。

高雄市里長聯誼總會主席、鳳山區誠義里長劉啟芳陪家屬一同對外說明，他認為，市府態度應該更明快，不必綁手綁腳，站在被害家屬身邊就對了。

被害人居住在鳳山區誠德里，里長陳世寶近日接到大量有意捐款的洽詢電話，還有人想寄現金袋請他代轉，他說，里長不宜發起募款行動，經手金錢較不妥，透過記者會由家屬對外說明捐款途徑，讓一切更透明，也可受檢驗。

陳世寶說，社會暖流湧入林家，但他知道現在新聞熱度還在，關注度較高，若時間久了，大眾記憶淡了，一切挑戰還是回歸到被害者家屬身上，希望能在第一時間協助家屬與社會對話，讓家屬能獲得社會資源，走向未來生活重建的漫漫長路。

高雄市社會局科長林欣緯表示，林家車禍事故案，社會局第一時間指派社工協助關懷，市長陳其邁等人也多次到醫院探視，給家屬力量，市府除先發給9萬慰問金，也安排法扶律師協助車禍理賠及法律問題諮詢，社會局社會救助專戶代收的善款也會悉數交給家屬，陪伴家屬度過難關。

被害人居住在高雄市鳳山區誠德里，里長陳世寶近日電話接到手軟，許多有意捐款者詢問陳世寶如何幫助被害家庭。記者王慧瑛／攝影
被害人居住在高雄市鳳山區誠德里，里長陳世寶近日電話接到手軟，許多有意捐款者詢問陳世寶如何幫助被害家庭。記者王慧瑛／攝影
酒駕事件被害人家屬今對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。記者劉學聖／攝影
酒駕事件被害人家屬今對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。記者劉學聖／攝影

高雄市 捐款 車禍

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