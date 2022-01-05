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「寒士吃飽30」經費未達半 鳳西獅子會率先送愛

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
人安基金會全台募集2萬份愛心年禮給弱勢族群過好年。記者徐白櫻／攝影
人安基金會全台募集2萬份愛心年禮給弱勢族群過好年。記者徐白櫻／攝影

高雄「寒士吃飽30」活動邁入第32屆，今年因維持防疫安全延續去年以親送方式辦理，不過距離送禮不到一個月，全台2萬份餐費募集不到一半，今早鳳西獅子會長葉禹新捐贈130份年禮，盼起帶頭作用，順利募得今年的愛心年禮及紅包。

人安基金會「第32屆寒士吃飽30」活動倒數計時，今早國際獅子會300-D2區鳳西獅子會成員齊聚鳳山北極殿，獅友們見證會長葉禹新捐贈年菜禮，同時邀請書法家手寫春聯注入新年新氣象。

葉禹新表示，得知活動經費尚未募集到位，不忍寒士朋友在歲末年終無法與家人同聚，且又未能獲得溫飽，運用獅子會國際基金拋磚引玉捐贈年禮，呼籲企業及民眾響應與支持愛心年禮，讓寒士們帶著社會大眾祝福迎向新的一年重新出發。

人安基金會指出，高雄鳳山等地約需1千多份年禮，距離目標數字還有一段距離，基金會平日供應午晚兩餐給寒士食用，另有潔身沐浴與臨時夜宿空間給街友使用，為讓寒士、街友、單親媽媽皆能感受年節氛圍，希望更多人響應讓活動達標，將溫暖傳遞給弱勢朋友。有意響應的社會大眾可撥打愛心專線（07）7104937詢問細節。

今早鳳西獅子會長葉禹新（左二）帶頭捐贈愛心年禮，手持現場揮毫的春聯替在場寒士們祈福送暖。記者徐白櫻／攝影
今早鳳西獅子會長葉禹新（左二）帶頭捐贈愛心年禮，手持現場揮毫的春聯替在場寒士們祈福送暖。記者徐白櫻／攝影
人安基金會今早在北極殿舉辦受贈與祈福活動，眾人在殿前廣場雙手合十祈禱活動順利進行。記者徐白櫻／攝影
人安基金會今早在北極殿舉辦受贈與祈福活動，眾人在殿前廣場雙手合十祈禱活動順利進行。記者徐白櫻／攝影

獅子會 愛心 街友

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