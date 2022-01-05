「寒士吃飽30」經費未達半 鳳西獅子會率先送愛

高雄「寒士吃飽30」活動邁入第32屆，今年因維持防疫安全延續去年以親送方式辦理，不過距離送禮不到一個月，全台2萬份餐費募集不到一半，今早鳳西獅子會長葉禹新捐贈130份年禮，盼起帶頭作用，順利募得今年的愛心年禮及紅包。

人安基金會「第32屆寒士吃飽30」活動倒數計時，今早國際獅子會300-D2區鳳西獅子會成員齊聚鳳山北極殿，獅友們見證會長葉禹新捐贈年菜禮，同時邀請書法家手寫春聯注入新年新氣象。

葉禹新表示，得知活動經費尚未募集到位，不忍寒士朋友在歲末年終無法與家人同聚，且又未能獲得溫飽，運用獅子會國際基金拋磚引玉捐贈年禮，呼籲企業及民眾響應與支持愛心年禮，讓寒士們帶著社會大眾祝福迎向新的一年重新出發。