保育類鳳頭蒼鷹現蹤屏東 專家籲留意「窗殺」

列為二級保育類的「鳳頭蒼鷹」在屏東現蹤，民眾今天拿起相機記錄下嬌客光臨，專家也呼籲，鳳頭蒼鷹是最貼近人類都市生活圈的猛禽，呼籲住戶留意「窗殺」。

「幸運！」記錄下鳳頭蒼鷹的是枋寮民眾張仁吉，他接受中央社記者訪問指出，今天上午8時，帶著新買的相機鏡頭騎車前往春日鄉要拍生態，騎經一處產業道路時，突然眼前有一道黑影快速閃過，視線隨著黑影停在樹梢上，仔細一瞧，竟是隻鷹，趕緊拿起相機按下快門，停在樹梢的老鷹就被經過的貨車驚擾離去。

張仁吉返家後，仔細比對圖片，發現是二級保育的「鳳頭蒼鷹」。他驚喜表示，體長大約有40公分，與牠僅相距10公尺。

張仁吉說，2天前才在枋寮的北勢寮溪拍到同為保育類的「黑翅鳶」，今天又拍到「鳳頭蒼鷹」，代表附近生態豐富，希望當地能夠重視環境保護的重要，讓嬌客們能夠長期定居。

照片經過拍鳥俱樂部社長黃蜀婷證實為珍貴稀有的「鳳頭蒼鷹」。她接受中央社記者訪問表示，「鳳頭蒼鷹」是分佈範圍最貼近人類生活圈的猛禽，正因如此，希望在發現牠現蹤的附近住戶，呼籲將有大面積或較為透明的玻璃貼上防止「窗殺」措施，避免猛禽因為強烈撞擊而死亡。

「鳳頭蒼鷹」屬中型鷹，體長約40至48公分，特徵為蓬鬆的尾下覆羽，尾有數道深淺相間的橫帶；分布在台灣2000公尺以下的山地及丘陵，食性以小型動物為主；大部分時間停棲於林間，較常在溫和的天氣飛行，但滯空時間不長，每次飛行通常短於10分鐘。