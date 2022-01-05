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酒駕0容忍！高市50輛計程車齊發聲
高雄近日一起致命酒駕，造成一家四口家庭破碎，高市警局加強取締，查獲酒駕案件數高，今天高市計程車6大公工（協）會舉辦「喝酒搭小黃、輕鬆保平安」記者會，高市交通局長張淑娟說，現行法令酒駕被抓最少的罰鍰是1萬2千元起跳，「酒後花少少錢搭計程車才是最聰明的做法。」
宣誓記者會邀集高雄市議長曾麗燕、市議員吳益政、陳慧文等人，更有50位運將開著小黃到場支援。曾麗燕說，酒後駕車不只會造成受害家庭的破碎，肇事者也難逃內心譴責、刑民事的追究，「這是雙方、多方家庭的破碎，現在歲末年初聚會多，請大家酒後一定不要開車，搭小黃也能讓運將司機有收入，一兼二顧。」
高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華說，聚會小酌本來是非常快樂的事，但酒後駕車卻會造成悲劇，「酒駕的人請記得你家人在等你平安回家，路上的用路人也想平安回家，酒駕代價太高了，請大家花小錢搭小黃。」甘光華也呼籲，計程車運將務必要小心開車，自己如喝酒絕對不能繼續開車、載客，務必把乘客安全送回家。
張淑娟提醒，不只是喝酒，包括薑母鴨、燒酒雞等美食都可能有酒精反應，希望大家聚餐如有吃這類鍋物或飲酒，都不要存僥倖心態，一定要找代駕、搭乘大眾運輸或者叫小黃。
吳益政認為，應透過保險制度去保障因酒駕被撞傷亡的受害者，目前的第三人責任險保額不高，保障不足，透過強制車主須保足一定額度的致死責任險，才能確保傷亡家庭受到足夠的補償，「端靠社會善心捐款無法全面協助受害者，許多案件的社會關注不足，不應倚靠捐款協助受難家庭。」
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