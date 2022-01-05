快訊

封城一直來：中國坦承「武漢封城後最慘疫情」何解？

房價如何下來？ 趨勢專家曝「其實不用打房」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕0容忍！高市50輛計程車齊發聲

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市計程車六大公工（協）會今舉辦「喝酒搭小黃、輕鬆保平安」宣誓記者會。記者林巧璉／攝影
高雄市計程車六大公工（協）會今舉辦「喝酒搭小黃、輕鬆保平安」宣誓記者會。記者林巧璉／攝影

高雄近日一起致命酒駕，造成一家四口家庭破碎，高市警局加強取締，查獲酒駕案件數高，今天高市計程車6大公工（協）會舉辦「喝酒搭小黃、輕鬆保平安」記者會，高市交通局長張淑娟說，現行法令酒駕被抓最少的罰鍰是1萬2千元起跳，「酒後花少少錢搭計程車才是最聰明的做法。」

宣誓記者會邀集高雄市議長曾麗燕、市議員吳益政、陳慧文等人，更有50位運將開著小黃到場支援。曾麗燕說，酒後駕車不只會造成受害家庭的破碎，肇事者也難逃內心譴責、刑民事的追究，「這是雙方、多方家庭的破碎，現在歲末年初聚會多，請大家酒後一定不要開車，搭小黃也能讓運將司機有收入，一兼二顧。」

高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華說，聚會小酌本來是非常快樂的事，但酒後駕車卻會造成悲劇，「酒駕的人請記得你家人在等你平安回家，路上的用路人也想平安回家，酒駕代價太高了，請大家花小錢搭小黃。」甘光華也呼籲，計程車運將務必要小心開車，自己如喝酒絕對不能繼續開車、載客，務必把乘客安全送回家。

張淑娟提醒，不只是喝酒，包括薑母鴨、燒酒雞等美食都可能有酒精反應，希望大家聚餐如有吃這類鍋物或飲酒，都不要存僥倖心態，一定要找代駕、搭乘大眾運輸或者叫小黃。

吳益政認為，應透過保險制度去保障因酒駕被撞傷亡的受害者，目前的第三人責任險保額不高，保障不足，透過強制車主須保足一定額度的致死責任險，才能確保傷亡家庭受到足夠的補償，「端靠社會善心捐款無法全面協助受害者，許多案件的社會關注不足，不應倚靠捐款協助受難家庭。」

高雄市交通局長張淑娟（左二）、高雄市議長曾麗燕（左一）呼籲酒後選擇搭大眾運輸、小黃。記者林巧璉／攝影
高雄市交通局長張淑娟（左二）、高雄市議長曾麗燕（左一）呼籲酒後選擇搭大眾運輸、小黃。記者林巧璉／攝影

酒駕 計程車 運將

延伸閱讀

高市路口事故占57% 車禍熱點擬增設科技執法

影／元旦升旗「高雄版國歌」古謠混音讓熟悉旋律變不見

高市議會閉幕 曾麗燕感性發言：勿再發生城中城事件

邀口足畫家楊恩典作畫 議長曾麗燕盼身障者勇敢向前

相關新聞

高市社會局專戶代收善款湧入30萬 里長電話接到手軟

高雄市鳳山區林姓一家四口遇酒駕劫難造成家破人亡，市府原本考量勸募條例「不能為個人募捐」，隨著外界關注度提高，社會局昨天公...

高雄連26個月零本土登革熱 陳其邁說市府做了這些事

高雄市有國際空港、大型海港，大量國際移工及旅客往返，高雄氣溫、環境適合埃及斑蚊及白線斑蚊分布，加上高度都市化，人、住宅稠...

「寒士吃飽30」經費未達半 鳳西獅子會率先送愛

高雄「寒士吃飽30」活動邁入第32屆，今年因維持防疫安全延續去年以親送方式辦理，不過距離送禮不到一個月，全台2萬份餐費募...

酒駕0容忍！高市50輛計程車齊發聲

高雄近日一起致命酒駕，造成一家四口家庭破碎，高市警局加強取締，查獲酒駕案件數高，今天高市計程車6大公工（協）會舉辦「喝酒...

春節機位難求！澎湖今下午接受縣民申請包機機位

澎湖縣政府今天下午起，接受縣民登記春節假期往返台、澎機位，將視縣民需求機位狀況，協調航空公司加開包機，以便縣民可以順利返...

高美館關鍵典藏雙展 呈現人與土地共生、大南方面向

高雄市立美術館由典藏作品出發，推出以新入館藏為策展主軸的關鍵典藏雙展覽「來自大地的祝福—2019-2020典藏捐贈展」與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。