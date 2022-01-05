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高捷小港林園線 6日召開綜合規劃公聽會

中央社 / 高雄5日電

高雄捷運小港林園線可行性研究報告去年底核定後，高雄市捷運局加速辦理綜合規劃作業，預計明天在林園區召開小港林園線綜合規劃公聽會，向民眾說明及蒐集居民需求、意見。

高雄市捷運局今天發布新聞稿表示，高雄捷運小港林園線可行性研究報告，經行政院在去年12月17日核定後，捷運局趕辦綜合規劃作業，預計於1月6日晚上6時30分，在林園區幸福公園演藝廳召開小港林園線綜合規劃公聽會。

捷運局表示，小港林園線總長約12公里，預計設置7座車站，路線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區3大國家級產業園區，年產值合計逾新台幣1.24兆元，也是南部半導體材料S廊帶中的一環。

捷運局並指，小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成的環境污染及港區重車威脅，迫切需要捷運建設帶動當地整體發展，並提供居民一條安全回家的路，因此推動小港林園線有其重要性及必要性。

小港林園線可行性研究報告經行政院核定後，捷運局依交通部「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定辦理綜合規劃公聽會，歡迎市民踴躍參加，提供需求和意見。

捷運 行政院

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