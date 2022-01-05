春節機位難求！澎湖今下午接受縣民申請包機機位
澎湖縣政府今天下午起，接受縣民登記春節假期往返台、澎機位，將視縣民需求機位狀況，協調航空公司加開包機，以便縣民可以順利返鄉過年。
澎湖縣政府表示，登錄時間由今天下午1時30分起，到1月10日下午5時截止。澎湖縣民可上網登錄，或由澎湖縣政府全球資訊網頁點擊連結網頁，直接登錄機位需求，沒網路的縣民可至縣議會、各旅台同鄉會及澎湖縣各鄉市公所、村里辦公處索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心，傳真號碼（06）9264710，或直撥0800880180及1999專線，由專人代填申請表。
澎湖縣府旅遊處表示，因應春節連假縣民返鄉及旅遊往返台、澎，除了請民航局協調各航空公司加開航班，第3波加班機今天上午9時便開放訂位，考慮有許多縣民可能訂不到機位，因此接受縣民申請機位，縣府將依需求數量，向各航空公司協調再增開包機，並訂1月13日起，陸續通知機位事宜。
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