快訊

驚傳女學生不幸事件 台大致學生公開信曝光

今天是小寒！習俗及4大禁忌曝光 打掃恐致整年衰敗

春節機位難求！澎湖今下午接受縣民申請包機機位

聯合報 / 記者林保光／即時報導
澎湖縣政府今天下午起，接受縣民登記春節假期往返台、澎機位。圖／本報資料照片
澎湖縣政府今天下午起，接受縣民登記春節假期往返台、澎機位。圖／本報資料照片

澎湖縣政府今天下午起，接受縣民登記春節假期往返台、澎機位，將視縣民需求機位狀況，協調航空公司加開包機，以便縣民可以順利返鄉過年。

澎湖縣政府表示，登錄時間由今天下午1時30分起，到1月10日下午5時截止。澎湖縣民可上網登錄，或由澎湖縣政府全球資訊網頁點擊連結網頁，直接登錄機位需求，沒網路的縣民可至縣議會、各旅台同鄉會及澎湖縣各鄉市公所、村里辦公處索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心，傳真號碼（06）9264710，或直撥0800880180及1999專線，由專人代填申請表。

澎湖縣府旅遊處表示，因應春節連假縣民返鄉及旅遊往返台、澎，除了請民航局協調各航空公司加開航班，第3波加班機今天上午9時便開放訂位，考慮有許多縣民可能訂不到機位，因此接受縣民申請機位，縣府將依需求數量，向各航空公司協調再增開包機，並訂1月13日起，陸續通知機位事宜。

澎湖 春節 民航局

延伸閱讀

讓鄉親都能買到返鄉過年機票 澎縣府開放需求登記

中橫春節交管 專車免費遊太魯閣

台南舊麻豆公所所在 矗立逾1甲子麻豆郵局春節後拆除

防疫計程車司機染疫 王國材：備用510輛不影響春節輸運

相關新聞

春節機位難求！澎湖今下午接受縣民申請包機機位

澎湖縣政府今天下午起，接受縣民登記春節假期往返台、澎機位，將視縣民需求機位狀況，協調航空公司加開包機，以便縣民可以順利返...

酒駕0容忍！高市50輛計程車齊發聲

高雄近日一起致命酒駕，造成一家四口家庭破碎，高市警局加強取締，查獲酒駕案件數高，今天高市計程車6大公工（協）會舉辦「喝酒...

高美館關鍵典藏雙展 呈現人與土地共生、大南方面向

高雄市立美術館由典藏作品出發，推出以新入館藏為策展主軸的關鍵典藏雙展覽「來自大地的祝福—2019-2020典藏捐贈展」與...

原鄉高齡姐弟病痛纏身 兩年未見 介會基金會促成團圓夢

屏東縣獅子鄉排灣族81歲蘇古奶奶，家中排行老五，前面四個兄姐已離世，只剩下73歲弟弟與嫁到牡丹鄉的78歲的妹妹，三人近年...

高雄空品拉警報 電廠停機降載

高雄市每年第一季空品常亮紅燈，去年平均約每2天就有1天是壞空品，昨天空氣品質又拉警報，戶外灰濛濛。環保局表示，前晚掌握監...

農田光電板刺眼 反彈聲日增

高雄美濃區鬧區共通橋旁一處農田架設太陽能光電板，去年底施工引發農民抗議「良田種電」，設置地點鄰近車禍事故頻繁的雙十字路口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。