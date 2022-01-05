讓鄉親都能買到返鄉過年機票 澎縣府開放需求登記

農曆春節有9天連假，各航空公司台澎航線共提供有12萬餘機位外，澎湖縣政府機位需求服務窗口今天下午1時30分起受理春節機位需求登記，將視機位需求協調航空公司加開包機，讓鄉親都能往返過年團圓。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，今年農曆春節自29日起至2月6日止，共有9天的假期，各航空公司分別在去年11月和12月完成訂位，其中台澎航線提供有1302架次11萬1932個座位和第2波8440個座位數，第3波加班機則提供有2000多個機位，則在今天上午9時起開放訂位，春節連假的機位總計超過12萬個機位。

縣府旅遊處表示，今年春節連假期間，澎湖鄉親返鄉及旅遊往返台澎交通需求，除請民航局協調各航空公司再加開航班外，仍然會有許多鄉親訂不到機位，今天下午起至10日止，受理鄉親機位需求申請登錄，或可至議會、各旅台同鄉會、鄉市公所、村里辦公處等索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心，傳真號碼：06-9264710或撥服務電話0800880180及1999專線或親至縣府旅遊處，有專人代為服務訂位，讓每一位鄉親都能平安順利往返過年團圓。