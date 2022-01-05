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高美館關鍵典藏雙展 呈現人與土地共生、大南方面向

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高美館推出關鍵典藏雙展。圖／高美館提供
高美館推出關鍵典藏雙展。圖／高美館提供

高雄市美術館由典藏作品出發，推出以新入館藏為策展主軸的關鍵典藏雙展覽「來自大地的祝福—2019-2020典藏捐贈展」與「感知棲所—關鍵典藏2019-2020」，透過富有南方風土、歷史軌跡與文化視野的「大南方South Plus」多元面向，呈現39件台灣藝壇的關鍵藝術家作品。

高美館長李玉玲表示，美術館自2017年轉型法人，在文化部前瞻計畫以及高雄市府的典藏經費資源挹注下，得以「大南方」理念、透過「關鍵典藏」為策略，展開蒐藏計畫，並定期舉辦關鍵典藏展覽，與觀眾分享新入藏成果。關於2019至2020年的典藏策展，是由「人與土地如何共生」的提問為起點，規畫了捐贈展、主題展。

在藝術家劉啟祥「太魯閣峽谷」、林惺嶽「寧靜的山谷」等風景作品中，呈現人置身氣候地景之中，感知自我的存在。葉竹盛有感於經濟開發對環境的破壞，以自然材料呈現對現代主義的繪畫性的反思；徐永旭則以身體勞動介入作品，與空間對話，創造陶藝的當代性。而在蔡佳葳的「高雄港漁工之歌」、侯淑姿的亞洲新娘影像，則展現對家園與離散概念的關注。高美館並收錄洪根深為高雄重要的本土文學雜誌「文學界」，所繪製封面畫作與刊物原件檔案。

「感知棲所」展呈現藝術家李明則、李俊賢、林惺嶽、林鴻文、拉黑子．達立夫、洪根深、侯淑姿、徐永旭、陳順築、葉竹盛、澎葉生（Yannick Dauby）、蔡佳葳＋慈仁建塘（Tsering Tashi Gyalthang）、劉啟祥、劉耿一以及賴純純等15組關鍵藝術家的作品。展期至3月27日。

高美館推出關鍵典藏雙展。圖／高美館提供
高美館推出關鍵典藏雙展。圖／高美館提供
高美館推出關鍵典藏雙展。圖／高美館提供
高美館推出關鍵典藏雙展。圖／高美館提供

藝術家 美術館 高雄市

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