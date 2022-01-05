原鄉高齡姐弟病痛纏身 兩年未見 介會基金會促成團圓夢

屏東縣獅子鄉排灣族81歲蘇古奶奶，家中排行老五，前面四個兄姐已離世，只剩下73歲弟弟與嫁到牡丹鄉的78歲的妹妹，三人近年來行動不便，久臥病榻前，兩年未見，介惠基金會居服員服務到姐弟，獲悉姐弟思念情誼，近期安排三人團圓，也與芮米斯攝影團隊合作，為姐弟三人拍攝團圓照，為難度極高的姐弟相見留下珍貴的畫面。

屏東縣獅子鄉排灣族81歲的蘇古奶奶，年輕時是部落雜貨店老闆娘，現階段因為糖尿病、關節病變等疾病，無法久站行走，平日皆需臥床，一年半前接受介惠居家照顧服務，居服員石美珠定時協助蘇古奶奶身體清潔和肢體關節活動，讓主要照顧蘇古奶奶的大女兒可以稍有喘息。

同樣住在獅子鄉另個村子蘇古奶奶73歲的弟弟，因心血管疾病及膝蓋，平日大多臥床無法外出，剛好兩人由介惠居服員美珠提供居家照顧服務，蘇古奶奶經常問美珠「我的弟弟好不好？」「我們同時倒下，要再見一面好難。」兩位高齡姐弟從居服員瞭解彼此近況，傳達思念情意。

蘇古奶奶家中有七個兄弟姊妹，前面四個兄姐都已離世，排行老五蘇古奶奶，除排行老么73歲弟弟，還有一個嫁到牡丹鄉78歲的妹妹，住在牡丹鄉的妹妹，喪偶獨居，同樣病痛纏身，牡丹鄉距離姐弟居住的獅子鄉車程要1個多小時。

介惠基金會近日安排睽違兩年的三人團圓，介惠社工分頭到兩位姐姐家，由居服員協助，將行動不便的姐姐們抱至輪椅，挪移上公務車，開車到弟弟家團圓。

坐在電動代步車上的弟弟看著兩位姐姐分別被介惠社工接來，雖然身體無法自如行動上前迎接，但眼睛始終盯著兩位姐姐看，蘇古奶奶說「看到弟弟妹妹，我身體的痛好像都沒有了」，還和妹妹應和唱起歌來，弟弟原本努力忍住眼眶淚水，最後讓淚水潰堤，不斷拭淚，姐姐們說，「我們今天眼睛的水很多呢！」

介惠基金會除安排三姐弟團圓，更與芮米斯攝影團隊合作，為姐弟三人安排拍攝團圓照，為姐弟們相見留下彌足珍貴的畫面。