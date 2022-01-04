疫情期間詐欺案件增多 陳其邁：警局加強詐欺防治

高雄市長陳其邁今在市政會議表示，近日詐騙案件增加，警察局將防治詐欺列為重點工作，另因年關將近，勞工局也要加強勞檢。去年高雄招商成效佳，陳其邁今也表示，路竹、阿蓮、湖內、茄萣等區民生需求增，應超前部署，儘速盤點交通、教育、社宅等，因應廠商需求預作規畫。

農曆春節將近，陳其邁要求各熱門景點、公園、道路等處，應加強環境清潔、設施維護與綠美化，並持續進行市場價格監控、加強年貨食品安全衛生稽查與檢測，維護消費者健康與權益。陳其邁也強調，春節跨縣市移動頻繁，民眾仍須提高警戒防疫，落實防疫工作，勤洗手、戴口罩，儘速接種疫苗。

警察局今報告表示，高雄市110年治安防制成效比前一年好，整體犯罪事件數據下降且平穩，槍擊案件減少54%，暴力犯罪減少34%，案件數為六都第二低，且全數偵破。但因疫情影響，網購增加，詐騙案件呈現上升。

勞工局表示，110年重大職災死亡人數減災績效6都第一，去年重大職災死亡人數較109年減少22人。為降低工安意外，去年5月勞工局成立工安督導小組，持續加強檢查，搭配宣導。