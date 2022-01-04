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屏東空品去年創歷年最佳 縣議員酸難抹灰濛濛事實

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣去年空品不良事件日又較前年減少，空品不良率為15.6%，去年細懸浮微粒濃度濃度為15.43 µg/m3，改善濃度為西部縣市中排名第二，僅次於新北市。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣去年空品不良事件日又較前年減少，空品不良率為15.6%，去年細懸浮微粒濃度濃度為15.43 µg/m3，改善濃度為西部縣市中排名第二，僅次於新北市。圖／屏東縣環保局提供

秋冬空氣品質不良季節，屏東縣政府環保局統計去年縣內空品不良事件日又較前年減少，空品不良率為15.6%，為歷年最佳，另細懸浮微粒濃度台灣西部各縣市濃度普遍皆為增加，屏東縣去年濃度為15.43 µg/m3，改善濃度為西部縣市中排名第二，僅次於新北市；屏東縣議員黃明賢說，空品數字再怎麼美，都無法抹去屏東和潮州地區天空灰濛濛的事實。

最近受到大陸冷氣團及東北季風挾帶輕微境外汙染物南下影響，南部地區為全國下風處，空氣品質呈現不良情形。屏東縣環保局表示，為減緩空氣品質惡化，全面提升空氣汙染管制措施，包含提升各汙源管制力道及各汙染源防制設備的操作效率，去年全縣空品不良事件日再較前年減少27站日，空品不良率為15.6%，創歷年最佳。

縣議員黃明賢說，屏東縣受地形影響，空汙85%來區外，屏東的空氣汙染與高雄工業息息相關，縣府與高市府去年合作執行聯合空汙防治計畫，兩周開一次會，高市會在空品不良季節請轄境內大型工廠降載一成，屏東沒有重工業的主觀條件以及地理位置的客觀條件，高雄的燃煤發電廠與其他重工業設施所排放的廢氣，造成屏東常年空氣品質不佳的主因。

環保局長顏幸苑說，針對協調上風處縣市共同改善空氣汙染部分，去年已與高雄市環保局協商取得共識，共同推動高屏空品區臭氧事件日跨縣市合作機制，將針對臭氧預報及即時超標時，高屏兩縣市環保局同步通報轄內汙染源配合進行降載減排，並加強汙染源稽查作業，期能改善跨區汙染傳輸影響。

空氣品質 空氣汙染 屏東

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