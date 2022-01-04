高市路口事故占57% 車禍熱點擬增設科技執法

高雄市交通局統計，高市交通事故多發生於路口占比57%，車禍類型以側撞為主占43%，自摔或自撞則有23%。主要肇事原因為未注意車前狀況24%、未依規定讓車18%、違反號誌管制13%等。高市副市長林欽榮今主持「與區長有約-交通安全暨事故防治座談會」，針對各區不同狀況討論改善措施。

警察局長黃明昭表示，交通宣導是事故防制重要一環，高齡者事故較易發生於上下午尖峰時間。警察局今在會中分享在各行政區事故防制執法，包括里民廣播及在路口大聲公宣導交通安全。未來將利用歷年肇事資料進行統計分析，預測各行政區近期的事故熱點，並在事故熱點提高見警率、進行科技執法，防制事故，也降低警力支出。

林欽榮表示，交通安全需要持續性的推動，藉由座談會讓38區區長了解轄區內的交通事故特性，區長也成為本市地方交安大使，希望區公所接觸民眾的機會與力量，讓市民落實安全的用路行為。