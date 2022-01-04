屏東市振興消費券上路 有商家不收公所再溝通
屏東市500元振興消費券上月31日起分梯次發放，發放過程順利，但有商店以政府發放3倍券或5倍券時都發生銀行不收汙漬的券，造成商家損失，怕麻煩不願收取；屏東市代表會主席蕭國亮今天在民族夜市旁發起逛夜市、用消費券推廣活動，對民眾反映有商家不收，代理市長程清水強調消費券兌換的方便性，不會因汙漬拒換，會持續與商家溝通。
屏東市公所投入1億500萬元發送市民5張面額100元紙本屏東市振興消費券，主打照顧小攤商，11月16日前設籍就可領取，全市有19萬6155人符合資格，去年12月31日起分梯次發放，限在屏東市使用；1月10日起在市內設12個兌現站，6個設在市場內，6處設各區里辦公室，以強化消費意願，在地百業公司也順勢推出持500券換1000商品券加碼優惠，搶攻這波消費券商機。
屏東市消費券才剛上路，就有市民反映使用時有些商家拒決，公所私下訪查，拒收商店說，政府發放3倍券或5倍券時都發生銀行不汙漬的券，商家乾脆不收，另有店家則反映，因多了道兌換手續嫌麻煩，且占營業總額少，因而拒收省得麻煩；代理市長程清水說，銀行不會拒收汙漬券，應是店家怕麻煩的託詞，經溝通說明兌換的方便性後，多數已能配合。
市代會主席蕭國亮說，代表會支持發放市民消費券，疫情趨緩後刺激消費，活絡經濟，希望振興經濟的力道能擴及市場、夜市及攤販，今天特別選在民族夜市旁發起逛夜市、用消費券推廣活動，並籲請在地店家安心收取，勿辜負公所美意；程清水說，沒有營業登記的攤販也能受益，各項配套都以最簡便、最便利店家方式辦理，兌現採認券不認人，汙損只要認得出，都會從寬處理，1萬元以下直接現場兌領現金，1萬元以上採填單匯款，便利快速。
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