屏東市振興消費券上路 有商家不收公所再溝通

屏東市500元振興消費券上月31日起分梯次發放，發放過程順利，但有商店以政府發放3倍券或5倍券時都發生銀行不收汙漬的券，造成商家損失，怕麻煩不願收取；屏東市代表會主席蕭國亮今天在民族夜市旁發起逛夜市、用消費券推廣活動，對民眾反映有商家不收，代理市長程清水強調消費券兌換的方便性，不會因汙漬拒換，會持續與商家溝通。

屏東市公所投入1億500萬元發送市民5張面額100元紙本屏東市振興消費券，主打照顧小攤商，11月16日前設籍就可領取，全市有19萬6155人符合資格，去年12月31日起分梯次發放，限在屏東市使用；1月10日起在市內設12個兌現站，6個設在市場內，6處設各區里辦公室，以強化消費意願，在地百業公司也順勢推出持500券換1000商品券加碼優惠，搶攻這波消費券商機。

屏東市消費券才剛上路，就有市民反映使用時有些商家拒決，公所私下訪查，拒收商店說，政府發放3倍券或5倍券時都發生銀行不汙漬的券，商家乾脆不收，另有店家則反映，因多了道兌換手續嫌麻煩，且占營業總額少，因而拒收省得麻煩；代理市長程清水說，銀行不會拒收汙漬券，應是店家怕麻煩的託詞，經溝通說明兌換的方便性後，多數已能配合。