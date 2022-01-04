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高屏澎東血量庫存僅5天 陳其邁籲農曆年前踴躍捐血

中央社 / 高雄4日電

每到農曆年前，捐血量就會下滑，高雄捐血中心主任洪啟民表示，目前血量只有5天庫存，希望達到10天以上。高雄市長陳其邁今天也呼籲民眾踴躍捐血，讓大家平安過好年。

為儲備農曆春節期間醫療用血，農曆年前1個月為全國捐血月，高市府今天上午舉行捐血月活動記者會，陳其邁帶頭呼籲民眾捐血。

陳其邁說，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾捐血減少，捐血庫存曾拉警報剩下3天，在市府呼籲與市民共同響應下，化解缺血危機，代表台灣是一個溫暖的社會。

陳其邁表示，醫護人員救治病患時，需要足夠庫存血液，目前高屏澎東地區1天用血量約1100袋，因天氣寒冷，民眾捐血意願降低，而高雄疫情穩定，呼籲大家踴躍捐血，希望農曆過年前能達到4萬袋血量的庫存，讓大家平安過好年。

洪啟民接受媒體聯訪表示，現在是農曆年前1個月，目前血庫各血型約有5天庫存，希望過年前庫存量能達到10天以上，這樣過年期間，病患用血較無問題。

高雄捐血中心表示，每到農曆年前，因寒冬民眾捐血意願降低及學生族群放寒假等因素，捐血量會減少1/3，近年年輕族群捐血比例又下降，造成農曆年前捐血不足，呼籲市民及各界人士踴躍捐血，希望能募集到4萬2500袋血液。

高雄捐血中心表示，國際扶輪3510地區高雄市各扶輪社每年寒假配合高雄捐血中心舉辦捐血活動，至今已35年，為農曆年醫療用血的募集發揮穩定力量。

此外，高雄捐血中心與台灣黑熊保育協會合作也邁入第8年，今年以吉祥物黑寶為主題，設計限量黑熊紀念傘，1月4日起推出年度定期捐血集點，只要捐血集滿3點，即可兌換「2022黑熊紀念傘」1支。

捐血中心 陳其邁 台灣黑熊

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