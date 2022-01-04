高雄防疫旅館全台次高 旅館合作廠商也須納入管理

高雄市家防疫旅館擴增至80家，僅次台北市，面對年前這波疫情，市府觀光局會同相關單位加強積極，要求第一線人員都要施打完整二劑疫苗，否則調離第一線工作崗位，另以同樣標準全面清查旅館合作廠商人員，廢棄物清運、清潔、設備維護等廠商都要納入管理。

年關將近，防疫旅館住宿人數多。針對高雄的防疫旅館管理，市長陳其邁今早受訪指出，兩周前已進行一波防疫旅館盤查，目前正進行第二波複查，要求第一線工作人員追打第三劑疫苗。

市府觀光局指出，全高市防疫旅館80家、5469房，上月底會同衛生、勞工、環保等單位全面稽查，本周內會複查檢視業者有無依規定改善，中央規定未完成兩劑人員要調離第一線或定期自主PCR檢驗，高市更嚴格，直接調離第一線工作，除旅館本身外， 跟防疫旅館有合作關係廠商，如廢棄物清運、清潔、設備維修等人員也要求提供完整疫苗證明，若沒有的話，會被要求調離第一線工作或每周一次自費篩檢。