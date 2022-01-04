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台灣燈會在高雄 從時光之門看見光榮歷史

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄流行音樂中心鯨魚堤岸旁近期出現一道超現實時空之門，高達5公尺的光藝術裝置，LED螢幕輪播黑白、彩色穿插的各段影像，遠觀像是道⾨縫，作品充滿超現實魔幻感，吸引民眾駐足拍照。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心鯨魚堤岸旁近期出現一道超現實時空之門，高達5公尺的光藝術裝置，LED螢幕輪播黑白、彩色穿插的各段影像，遠觀像是道⾨縫，作品充滿超現實魔幻感，吸引民眾駐足拍照。圖／高雄市文化局提供

高雄市政府正如火如荼籌辦2022台灣燈會，燈會作品「I_光榮碼頭」搶先曝光，它佇立在光榮碼頭，微開門扉有如時空裂縫，拉開這個碼頭、這片海、這座城的百年過往。

副市長史哲說，光榮碼頭在清代及日治時期為漁港，二戰之後日本遷僑、運送服役官兵及軍事物資前往金門、馬祖前線，都是從此處出港，2005年陳其邁市長擔任代理市長期間，推倒隔閡城市與海洋的圍牆，讓11至15號碼頭第一次有了名字，真愛碼頭、光榮碼頭正式登場。

史哲表示，光榮碼頭是許多精采影視作品拍攝場域，是藍色公路啟航之地，如今搖身成為流行音樂創作基地的高雄流行音樂中心

燈會作品「I_光榮碼頭」象徵今昔變遷，格外有意義，時代文化堆疊成歷史，藝術家以詩意的視覺語彙，連結這片土地與人民集體記憶，創作⼀扇點亮過去與現在的⾨，記錄下這段生活紋理及歷史脈絡，持續成為文化意識與價值基底，為城市轉型打造下一個百年發展基礎。

文化局長王文翠說，「I_光榮碼頭」設置地點在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸，是藝術家何采柔首次在高雄的創作，結合影像的裝置創作，作品外型如同英⽂⼤寫字⺟的「我」，從門縫中探去虛實呈現過往歷史與現時地貌，讓觀者有如進入時光隧道，聆聽過往重要港口基地的記憶，與現代城市景觀形成跨時空對話，夕陽西下是最佳觀賞時刻，可從不同面向、攝影距離與作品互動，留下各種風情。

2022台灣燈會在高雄，作品「I_光榮碼頭」由台灣跨領域藝術家何采柔所創作，經過緊鑼密鼓安裝測試，元旦假期後搶先亮相。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，作品「I_光榮碼頭」由台灣跨領域藝術家何采柔所創作，經過緊鑼密鼓安裝測試，元旦假期後搶先亮相。圖／高雄市文化局提供
高雄市光榮碼頭承載太多歷史，見證幾十萬日本台灣兵最後身影，也曾經是數十萬前往金門、馬祖前線青年的離別之地。圖／高雄市文化局提供
高雄市光榮碼頭承載太多歷史，見證幾十萬日本台灣兵最後身影，也曾經是數十萬前往金門、馬祖前線青年的離別之地。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，作品「I_光榮碼頭」由台灣跨領域藝術家何采柔所創作，經過緊鑼密鼓安裝測試，元旦假期後搶先亮相。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，作品「I_光榮碼頭」由台灣跨領域藝術家何采柔所創作，經過緊鑼密鼓安裝測試，元旦假期後搶先亮相。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心鯨魚堤岸旁近期出現一道超現實時空之門，高達5公尺的光藝術裝置，LED螢幕輪播黑白、彩色穿插的各段影像，遠觀像是道⾨縫，作品充滿超現實魔幻感，吸引民眾駐足拍照。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心鯨魚堤岸旁近期出現一道超現實時空之門，高達5公尺的光藝術裝置，LED螢幕輪播黑白、彩色穿插的各段影像，遠觀像是道⾨縫，作品充滿超現實魔幻感，吸引民眾駐足拍照。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心鯨魚堤岸旁近期出現一道超現實時空之門，高達5公尺的光藝術裝置，LED螢幕輪播黑白、彩色穿插的各段影像，遠觀像是道⾨縫，作品充滿超現實魔幻感，吸引民眾駐足拍照。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心鯨魚堤岸旁近期出現一道超現實時空之門，高達5公尺的光藝術裝置，LED螢幕輪播黑白、彩色穿插的各段影像，遠觀像是道⾨縫，作品充滿超現實魔幻感，吸引民眾駐足拍照。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，作品「I_光榮碼頭」由台灣跨領域藝術家何采柔所創作，經過緊鑼密鼓安裝測試，元旦假期後搶先亮相。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，作品「I_光榮碼頭」由台灣跨領域藝術家何采柔所創作，經過緊鑼密鼓安裝測試，元旦假期後搶先亮相。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，作品「I_光榮碼頭」由台灣跨領域藝術家何采柔所創作，經過緊鑼密鼓安裝測試，元旦假期後搶先亮相。圖／高雄市文化局提供
2022台灣燈會在高雄，作品「I_光榮碼頭」由台灣跨領域藝術家何采柔所創作，經過緊鑼密鼓安裝測試，元旦假期後搶先亮相。圖／高雄市文化局提供

碼頭 台灣燈會 高雄流行音樂中心

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