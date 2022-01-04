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春節防疫旅館預約滿房 屏東加強稽查防堵破口

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
因應農曆春節返國潮，屏東縣5處防旅館提供394間客房，縣府表示，1月3日至18日的住房率近九成，春節將滿房。圖／屏東縣政府提供
因應農曆春節返國潮，屏東縣5處防旅館提供394間客房，縣府表示，1月3日至18日的住房率近九成，春節將滿房。圖／屏東縣政府提供

防疫旅館頻爆染疫，春節防疫在即，因應農曆春節返國潮，屏東縣5處防旅館提供394間客房，縣府表示，1月3日至18日的住房率近九成，春節預約滿房，為防堵任何破口，除定期由衛生局、環保局、交旅處及勞青處執行聯合稽查輔導外，針對春節專案期間也增加稽查頻率，確保防疫旅館落實各項防疫作為，另安排工作人員接種第3劑，提升保護力。

縣府衛生局說，春節檢疫方案依照中央指示執行，衛生局也加強防疫旅館工作人員訓練，並派員「定時稽查、不定時抽查」旅館防疫工作，包括檢查穿脫防護衣、環境清潔等，防堵防疫出現任何缺口；防疫旅館最重要的是感控動線要落實，分區分流，台灣感染管制學會製作防疫旅宿數位課程，已轉知業者下載運用，並成立防疫旅宿訪查輔導小組，近期將安排時間至各防疫旅館訪查輔導。

縣府交通旅遊處說，防疫旅館工作人員是高風險族群，要全面追加施打第3劑疫苗，保護自己，也保護別人；交旅處已調查防疫旅舘工作人員疫苗施打情形並造冊，待造冊完成且符合第3劑追加劑施打間隔（接種第2劑滿5個月者），由衛生局協助安排疫苗施打。

衛生局 防疫旅館

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