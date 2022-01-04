「總鋪師」薛仲銘服務弱勢兒少 接任北高雄家扶主委

高雄家扶中心主委兩年一任，北高雄家扶中心主委陳明和功成身退，具備外燴專長的「總鋪師」薛仲銘從2022年元旦起接任。家扶中心指出，薛仲銘歷任義消、義刑顧問及旗山東區扶輪社長，在家扶中心持續擔任10年扶幼委員，長期為北高雄弱勢兒少努力。

北高雄家扶中心新任主委薛仲銘的父親是資深外燴師「阿良師」，美食足跡踏遍南台灣50幾個鄉鎮，薛自小耳濡目染，長大後掌杓烹飪，2012 年在旗山創業開設蕉城珍饌會館，舉凡喜宴、外燴、尾牙與聚餐等場合都有他忙碌身影。

家扶中心指出，薛仲銘熱心公益，歷任義消中隊與義刑中隊顧問、旗山東區扶輪社社長，投入捐血、反毒宣導、淨灘等活動；2010年加入北高雄家扶中心扶幼委員會，不時舉辦愛心餐招待弱勢家庭等開始積極投入扶助弱勢兒少與家庭的服務，曾接受連任10年扶幼委員表揚。

薛仲銘說，「認真做事、好好做人」是他的處事信念，很榮幸成為新任主委，會帶領扶幼委員會持續為弱勢兒少努力。

北高雄家扶中心1月9日將在旗山芭娜娜探索露營區舉辦「第17、18任扶幼主委交接典禮」暨尾牙聯歡會，17屆主委陳明和正式交棒18屆新科主委薛仲銘。