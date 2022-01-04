屏東空品不良率去年創最佳 縣環保局全方位管控奏效

受大陸冷氣團及東北季風挾帶輕微境外汙染物南下影響，南部地區為全國下風處，空氣品質最近呈現不良情形；屏東縣政府環保局為減緩空氣品質惡化，全方位提升空氣汙染管制措施，包含強化各汙染源管制力道及各汙染源防制設備的操作效率，效果反映在監測數據上，統計去年至11月全縣空品不良事件日，較109年減少33個站測空氣品質不良日，空品不良率由前年的18%降為14.5%，創歷年最佳。

縣環保局長顏幸苑說，說針對細懸浮微粒濃度，去年台灣西部各縣市濃度普遍皆為增加，屏東縣細懸浮微粒濃度為14.77 µg/m3，較109年(14.79 µg/m3)仍有改善，改善濃度為全國西部縣市中排名第3，僅次於基隆市及新北市，實屬不易。

她說，去年全方位加強各項汙染源管制，佈置400台空氣品質感測器，推動10大創新環境治理策略，包含調整最適化點位並找出汙染潛勢區、輔助稽查推動汙染減排措施、夜鷹早鳥搭配微型感測器稽查等，至11月底應用於環境執法稽查46件次，約147萬元，工業區陳情件數較109年下降11%；另增設屏南地區柴油車排煙檢測服務站，推動柴油車自主管理標章高達2993張，較前年明顯提升445%，減少車輛黑煙排放。

她說，去年度也強化露燃智能監控及建立農廢多元妥善處理體系，有效降低露天燃燒事件，統計至11月底蓮霧陳情案件17件較109年同時期(26件)降低35%，蓮霧農業廢棄物之妥善處理率達89%創歷年新高，另全國首創砂石疏濬專區智能管制，去年導入AI汙染監控與管制派遣，透過科技CCTV道路髒汙AI人工智慧辨識系統、砂石場洗車台運行智能監控、搭配空中UAV稽查管制，統計今年輔導疏濬工程法規符合度已達94%，透過UAV空中稽查查獲違規7件，較109年同期違規率降低50%，有效改善揚塵汙染問題。