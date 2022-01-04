快訊

于北辰走自己的路 給國軍與藍營什麼教訓？

林昶佐4000萬買第4棟房！童仲彥要民進黨比照顏寬恒嚴審

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東空品不良率去年創最佳 縣環保局全方位管控奏效

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣環保局去年度強化露燃智能監控及建立農廢多元妥善處理體系，有效降低露天燃燒事件。圖／縣環保局提供
屏東縣環保局去年度強化露燃智能監控及建立農廢多元妥善處理體系，有效降低露天燃燒事件。圖／縣環保局提供

受大陸冷氣團及東北季風挾帶輕微境外汙染物南下影響，南部地區為全國下風處，空氣品質最近呈現不良情形；屏東縣政府環保局為減緩空氣品質惡化，全方位提升空氣汙染管制措施，包含強化各汙染源管制力道及各汙染源防制設備的操作效率，效果反映在監測數據上，統計去年至11月全縣空品不良事件日，較109年減少33個站測空氣品質不良日，空品不良率由前年的18%降為14.5%，創歷年最佳。

縣環保局長顏幸苑說，說針對細懸浮微粒濃度，去年台灣西部各縣市濃度普遍皆為增加，屏東縣細懸浮微粒濃度為14.77 µg/m3，較109年(14.79 µg/m3)仍有改善，改善濃度為全國西部縣市中排名第3，僅次於基隆市及新北市，實屬不易。

她說，去年全方位加強各項汙染源管制，佈置400台空氣品質感測器，推動10大創新環境治理策略，包含調整最適化點位並找出汙染潛勢區、輔助稽查推動汙染減排措施、夜鷹早鳥搭配微型感測器稽查等，至11月底應用於環境執法稽查46件次，約147萬元，工業區陳情件數較109年下降11%；另增設屏南地區柴油車排煙檢測服務站，推動柴油車自主管理標章高達2993張，較前年明顯提升445%，減少車輛黑煙排放。

她說，去年度也強化露燃智能監控及建立農廢多元妥善處理體系，有效降低露天燃燒事件，統計至11月底蓮霧陳情案件17件較109年同時期(26件)降低35%，蓮霧農業廢棄物之妥善處理率達89%創歷年新高，另全國首創砂石疏濬專區智能管制，去年導入AI汙染監控與管制派遣，透過科技CCTV道路髒汙AI人工智慧辨識系統、砂石場洗車台運行智能監控、搭配空中UAV稽查管制，統計今年輔導疏濬工程法規符合度已達94%，透過UAV空中稽查查獲違規7件，較109年同期違規率降低50%，有效改善揚塵汙染問題。

針對協調上風處縣市共同改善空氣汙染部分，她說，去年與高雄市環保局協商取得共識，共同推動高屏空品區臭氧事件日跨縣市合作機制，針對臭氧預報及即時超標時，高屏兩縣市環保局同步通報轄內汙染源配合進行降載減排，並加強稽查作業，期能有效改善跨區汙染傳輸影響；目前仍屬於空氣品質不良季節，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，減少移動源汙染排放。

屏東縣增設屏南地區柴油車排煙檢測服務站，推動柴油車自主管理標章高達2993張，較前年明顯提升445%，減少車輛黑煙排放。圖／縣環保局提供
屏東縣增設屏南地區柴油車排煙檢測服務站，推動柴油車自主管理標章高達2993張，較前年明顯提升445%，減少車輛黑煙排放。圖／縣環保局提供

空氣品質 屏東縣政府

延伸閱讀

高雄空品紅色警示 環保局通知企業降載估午後改善

紅色警示！高雄空品欠佳 環保局：前20大事業降載

南市環保局「黑金大放送」有機培養土5倍換

草屯垃圾山又燒出無焚化爐問題 南投縣環保局加速去化

相關新聞

影／高雄防疫嚴過中央！陳其邁：同住家人也發公費快篩

春節返鄉潮湧現，防疫旅館頻爆染疫。高雄市長陳其邁今天宣布防疫加嚴措施，將提供居家檢疫者自主健康管理後同住家人公費快篩試劑...

屏東空品不良率去年創最佳 縣環保局全方位管控奏效

受大陸冷氣團及東北季風挾帶輕微境外汙染物南下影響，南部地區為全國下風處，空氣品質最近呈現不良情形；屏東縣政府環保局為減緩...

「總鋪師」薛仲銘服務弱勢兒少 接任北高雄家扶主委

高雄家扶中心主委兩年一任，北高雄家扶中心主委陳明和功成身退，具備外燴專長的「總鋪師」薛仲銘從2022年元旦起接任。家扶中...

五月天跨年線上特別版300萬瀏覽 陳其邁謝免費城市行銷

五月天陪你跨年演唱會線上特別版 MAYDAY FLY TO 2022，3天網路瀏覽近300萬次。高雄市長陳其邁今天表示，...

大陸祖孫媳3人落海魂斷金門 地檢署結合各界讓亡者安息

大陸籍楊姓民眾與孫子、媳婦3人於前年因船難落海，遺體分別漂流到金門岸際，金門地檢署基於人道考量，鍥而不舍協調兩岸單位確認...

水利設施兼具城市美學 高市5水利工程獲獎

由高雄市水利局辦理的鐵路地下化後左營綠園道屢屢獲獎，獲第21屆行政院公共工程金質獎-土木類特優獎後，再次獲得2021年城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。