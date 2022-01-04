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五月天跨年線上特別版300萬瀏覽 陳其邁謝免費城市行銷

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
五月天陪你跨年演唱會線上特別版 MAYDAY FLY TO 2022，3天網路瀏覽近300萬次。高雄市長陳其邁表示很感謝五月天，對高雄來講，真的是一次免費的城市行銷！記者徐如宜／攝影
五月天陪你跨年演唱會線上特別版 MAYDAY FLY TO 2022，3天網路瀏覽近300萬次。高雄市長陳其邁表示很感謝五月天，對高雄來講，真的是一次免費的城市行銷！記者徐如宜／攝影

五月天陪你跨年演唱會線上特別版 MAYDAY FLY TO 2022，3天網路瀏覽近300萬次。高雄市長陳其邁今天表示，拍攝時許多民眾對這個海上舞台很好奇，市府低調不能爆雷，很感謝五月天，「對高雄來講，真的是一次免費的城市行銷！」

相信音樂砸下重金拍攝70分鐘的2022年五月天跨年線上特別版，短短3天在Youtube已有299萬餘次瀏覽，片中高雄流行音樂中心、中鋼大樓、愛河灣、高雄展覽館等美景都入鏡，讓觀眾對高雄留下深刻印象。

去年12月拍攝這支線上特別版影片時，市府與五月天都未透露。陳其邁說，「這個一講就爆雷啊！」當時在愛河灣架起一個舞台，很多人都問那個舞台是什麼？其實就是當時五月天拍攝。附近居民還好奇怎麼在放煙火？市府當時也不能透露是在協助五月天拍片。

陳其邁說，6、7年前，五月天就曾經跟市府提到，想在海上辦一個演唱會，這次拍攝跨年線上演唱的海上舞台是最精彩的，與國內外城市不一樣，片中還有到高雄很多地點拍攝，「對高雄來講，真的是一次免費的城市行銷，真的很感謝五月天！」

他表示，五月天這次在高雄4場演唱會，場場爆滿，期間來高雄旅遊的人數也比平常多，光是第一天，車流量就比平常多了1萬2千輛，帶來很多觀光人潮，摸蛤仔兼洗褲，包括亞灣區、夜市都爆滿，人山人海。

陳其邁說，市府對這次影片拍攝並沒有提供經費補助，只提供了行政協助。

五月天陪你跨年演唱會線上特別版 MAYDAY FLY TO 2022，3天網路瀏覽近300萬次，高雄市長陳其邁感謝五月天免費的城市行銷。圖／翻攝自影片
五月天陪你跨年演唱會線上特別版 MAYDAY FLY TO 2022，3天網路瀏覽近300萬次，高雄市長陳其邁感謝五月天免費的城市行銷。圖／翻攝自影片

陳其邁 演唱會 跨年

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