大陸祖孫媳3人落海魂斷金門 地檢署結合各界讓亡者安息

大陸籍楊姓民眾與孫子、媳婦3人於前年因船難落海，遺體分別漂流到金門岸際，金門地檢署基於人道考量，鍥而不舍協調兩岸單位確認身份，又獲海印寺協助負擔3名死者的火化與法會費用，使3名死者亡靈得以安息，待兩岸小三通重起復航後，即能魂歸故土。

歲末年終之際，傳來一則感人訊息！金門地檢署今天表示，大陸楊姓居民祖孫媳3人在109年1月間遭遇海難，遺體分別漂流到金門縣烈嶼鄉、金沙鎮沿海岸際，金門岸巡隊發現通報金門地檢署檢察官相驗，經檢察官初步檢視3名死者穿著及隨身物件，應為大陸人民。

金門地檢署基於人道考量，不因海峽兩岸天高水遠，毅然決定要幫他們找到回家的路，檢察官遂會同法醫解剖採集大體DNA後，將3名死者衣著及外觀特徵拍照，向法務部國際及兩岸司提出司法互助申請，經由財團法人海峽交流基金會向大陸海峽兩岸關係協會遞出是否有親人失蹤待尋訊息。

不久後，有位大陸楊姓民眾表示，死者疑為其親屬，因大陸官方無法協助採集死者親屬檢體，金門地檢署積極尋求各方管道，最後在民間國際組織中華民國紅十字會總會金門縣支會幫助下，順利採集大陸人民楊○鳳檢體，送交法務部法醫研究所進行DNA型別鑑定，確認3名死者為大陸人民楊○鳳親屬。

3名死者身分確認後，因大體無法運回大陸地區，金門地檢署為使3名死者能落葉歸根，再透過國兩司及兩岸紅十字會協助，取得死者大陸親屬同意遺體先行火化，方便死者骨灰能運回大陸地區，親屬雖同意大體先行火化，但因3名死者在大體火化前，長期冰存衍生諸多費用，經金門地檢署多方協調獲得金門縣殯葬管理所同意減免，惟3名死者火化及法事費用卻苦無著落，

正當地檢署為此筆費用尋求資助之際，太武山「海印寺」住持釋性海聽聞此事，主動與地檢署聯繫後，表示願意負擔3名死者火化費用並協助辦理法會，使3名死者亡靈得以安息。

金門地檢署檢察長戴文亮為感謝海印寺義舉善行，特於日前前往海印寺，致贈感謝狀表達感謝之意，性海法師表示：「海印寺所得來自十方，本應再回歸十方」，讓地檢署人員相當感動。

據了解，兩岸受疫情影響，小三通暫停，目前3名死者火化後骨灰暫厝於金門縣殯葬管理所，待兩岸小三通重起復航後，即能魂歸故土。