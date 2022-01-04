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高雄空品紅色警示 環保局通知企業降載估午後改善

中央社 / 高雄4日電

高雄今天上午空品不佳，環保署13個高雄測站幾乎都呈橘色到紅色警示。市府環保局表示，估午後將稍有改善，目前已啟動應變措施，通知前20大事業降載、興達電廠停2部機組等。

據環保署在高雄13測站網站數據顯示，除了美濃站空氣品質指標AQI為普通外，其餘12站幾乎都為橘色提醒到紅色警示。高雄市環保局上午也發布訊息說明，高雄上午空氣品質指標AQI為橘色提醒到紅色警示，建議民眾減少外出。

環保局空污與噪音防制科長朱進宏指出，今天因台灣大氣環境受吹東風影響，導致西半部成弱風位。且因風速弱，大氣水平擴散條件差，弱北風也導引西部污染物往南累積，加上清晨有起霧現象，大氣垂直擴散條件差，使污染物有局部高濃度累積現象。

環保局表示，市府昨晚得到預報後已啟動應變措施，通知前20大事業降載，興達電廠停2部機組，大林電廠停1部機組。目前空氣品質指標AQI為橘色提醒到紅色警示，預計中午後有稍改善趨勢，落在橘色到黃色提醒，建議民眾注意自身健康防護。

空氣品質 環保署 空污

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