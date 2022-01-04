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影／高雄防疫嚴過中央！陳其邁：同住家人也發公費快篩

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布防疫加嚴措施，將提供居家檢疫者自主健康管理後同住家人公費快篩試劑；防疫旅館相關作業人員施打第二劑未滿14天者，中央要求每周採檢一次，高雄市則規定3天採檢一次。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣布防疫加嚴措施，將提供居家檢疫者自主健康管理後同住家人公費快篩試劑；防疫旅館相關作業人員施打第二劑未滿14天者，中央要求每周採檢一次，高雄市則規定3天採檢一次。記者徐如宜／攝影

春節返鄉潮湧現，防疫旅館頻爆染疫。高雄市長陳其邁今天宣布防疫加嚴措施，將提供居家檢疫者自主健康管理後同住家人公費快篩試劑；防疫旅館相關作業人員施打第二劑未滿14天者，中央要求每周採檢一次，高雄市則規定3天採檢一次。

陳其邁表示，居家檢疫是14天，14天結束後會有7天的自主健康管理，高雄市的加嚴措施是在14天之後，也會給予同住家人公費的快篩試劑一併進行快篩。如果民眾是「7+7」方案，個案回到家後家人也要採檢1次，7天自主健康管理後，家人還要再採檢一次。針對同住家人會提供並了解快篩結果，因為Omicron變種病毒傳染力高。

陳其邁表示，高雄有78家防疫旅館，數量算非常多，僅次於台北，防疫旅館量能高，兩周前已進行一波防疫旅館盤查，目前正進行第二波，並要求防疫旅館第一線工作人員需遵守防疫規定，並追打第三劑。旅館防疫人員皆造冊，逐一提醒。人員如果只打第一劑，第二劑沒滿14天，依中央規定是一周採檢一次，但高雄市決定要3天採檢一次，因為Omicron病毒潛伏期短，7天就來不及了。

陳其邁說，此項規定不只限於防疫旅館，也擴大適用於與防疫旅館相關的清消、被服及維護人員，因為有接觸傳染的風險，所以一視同仁。

在醫院整備方面，陳其邁說，過去疫情三級時是降載醫院量能，今天起調整應變醫院量能，下星期專責病房數會再增加237間，盤點現在負壓隔離病房是111間；至於23家指定醫院，一律改在戶外進行採檢。

防疫旅館 陳其邁 快篩

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