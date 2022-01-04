水利設施兼具城市美學 高市5水利工程獲獎

由高雄市水利局辦理的鐵路地下化後左營綠園道屢屢獲獎，獲第21屆行政院公共工程金質獎-土木類特優獎後，再次獲得2021年城市工程品質金質獎的景觀、水利工程類獎項。園道內有特色遊戲場域、融入鐵路、在地歷史外，也保留原特色樹種，並建立喬木QRcode身分證等創新構想。

除左營綠園道外，水利局另有3件工程獲水利工程類獎項，包括高雄第二座再生水廠，臨海水資源中心、九番埤排水水岸環境營造計畫和田寮區月世界中小排抽水平台新建應急工程。2021年城市工程品質金質獎由高雄市結構工程工業技師公會主辦，透過第三方公正單位評鑑、審查，選出兼顧工程品質及城市美學的代表作。

「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」是建構臨海水資源中心，總經費約40億元， 去年12月正式營運供應臨海工業區內中鋼等5家產業，提升區域水資源調度彈性，確保民眾用水權益、穩定產業經濟。

九番埤位於霞海重劃區內，以排水改善，水質淨化及環境營造為主，以濕地自然公園的設計概念，規畫生態緩坡、親水區、生態步道及綠帶。預期可減緩下游愛河淹水問題，改善水質及重塑濕地公園新風貌，恢復九番埤原有生態棲地生機。

「田寮區月世界中小排抽水平台新建應急工程」榮獲水利工程類，新設抽水平台及抽水機組4台，抽水量可達1.8cms，110年1月26日正式完工投入防汛，若逢二仁溪暴漲，可藉由關閉新設閘門，防止溪水倒灌，同時啟動抽水機抽取內水，保障崇德社區居民生命財產安全。