高雄酒駕毀天倫 市府公布社會救助專戶助林家收善款

高雄市林姓一家四口因男子酒駕釀成一死三重傷悲劇，家人憂心復健道路漫長，受限法律無法募款。市府社會局昨天表示，發放慰問金與安排社工、律師協助。今天改稱，社會局尊重家屬需求，協助代收各界愛心，民眾匯款在備註欄要指定捐助「1226林家車禍事故案」。

上月26日，林家一家人在過馬路時遭酒駕男子衝撞，母親傷重死亡，父親與2名女兒傷勢嚴重，小孩目前仍在加護病房救治中。高雄長庚醫院主動協助醫藥費，昨日市長陳其邁也透露，醫師王典融也要捐贈姊姊全口重建費用。

針對車禍巨大打擊，林家人孤立無援，林家阿嬤守護病房外的照片上網引發社會大眾同情，家屬擔憂受限法令無法收取外界善款，市府遭網友質疑未伸出援手。

高市社會局上月29日指出，依據法規，政府僅能針對重大災害提供捐款機制；昨日表示已發放9萬元慰問金，並安排社工與律師協助。社會局長謝琍琍今天表示，基於照顧市民協助度過難關，將協助代收社會各界的愛心捐款，如民眾欲主動捐款協助林家，可採銀行匯款至「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，但務必在備註欄註明指定「1226林家車禍事故案」，以及「匯款人姓名」、「電話號碼」

細節如下，戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶，帳號：高雄銀行公庫部102103031319，銀行代碼：0161028。民眾如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064吳姓社工。