3年服務3千小時！老志工打造最美「植享幸福療癒花園」

輔英科大樂齡大學72歲志工王慧娥，3年服務時數近3千小時，榮獲教育部第五屆樂齡教育奉獻獎的志工奉獻獎。校長顧志遠表示，王慧娥與同儕合力將原本的垃圾場改造成最美的「植享幸福療癒花園」，全年無休，學習及服務精神令人敬佩，實踐活到老、學到老的精神，證明「學習無年限」。

王慧娥年輕時為了家庭中斷學業，因此「學習」成為她的渴望。101學年度輔英成立第一屆樂齡大學，她是首屆學員；102學年結束時，她主動到樂齡協助課程推動；105學年起樂齡建立志工機制，她秉持服務特質與熱忱，受邀擔任樂齡大學導師，協助班級經營與管理。

總是笑容可掬的王慧娥，年輕時曾擔任車掌小姐，樂於為大家服務。10年前身體亮紅燈，與先生兩人待在家變的少言孤僻，來到輔英不僅身體狀況變好，彼此也打開心房溝通，她常與家人分享校園生活及傾聽學生心聲，並分享自己種植的蔬果。

「歡喜做、甘願受。」王慧娥說，感謝上天安排，投入志工後發現自己的價值與意義，且一切都變得更美好，輔英已是第二個家。平常喜歡烹飪和盆栽的王慧娥，和同儕將輔英第三教學大樓原本的垃圾場，打造成全校最美的「植享幸福療癒花園」，師生都很喜歡去。

高齡全程照顧人才培育中心主任程紋貞表示，王慧娥是一位以實際行動支持高齡終身學習的智慧長者，成立植享園丁志工隊，每天排班負責花園維護，自己全年無休，每天早上8點前到校，至少花費4、5小時在花園裡澆水、拔草、施肥。王近三年志工時間達2960小時，非常驚人，且學習不歇，參加初階長照安寧志工培訓課程、樂齡代間活力營、活到老演到老-標準個案演員訓練班等，是終身學習的實踐者。