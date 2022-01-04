抓紅線違停高市首設科技執法 16日起高雄車站上路執法

高雄火車站正執行改建工程，中博高架橋配合工程拆除後，站西路取代中博高架橋串聯博愛路與中山路，與台鐵乘客出入口位於同一道路，高雄市警局改善站西路交通狀況，設置高雄首座違停科技執法設備，停車超過3分鐘自動拍照舉發，預計1月16日起上路執法。

警方表示，站西路不僅與台鐵乘客出入口相連，路段中間兩側分別規畫公車停靠站、計程車招呼站及汽車臨停區，但仍有民眾貪圖便利，將汽車直接停在人行道旁的紅線區，造成路段塞車。

警方為此在站西路設置全市首套違停科技執法設備，採車牌辨識，系統會自行判別違規停車車籍資料，停車超過3分鐘，自動蒐證錄影、拍照，依法逕行舉發，開罰600元以上1200元以下罰鍰。

高雄市警局交通大隊說，1月1日至1月15日為宣導期，1月16日起正式執法取締，設備建置於高雄市政府警察局全球資訊網站公告設置地點。