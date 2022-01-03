高市輕軌周邊人行道變「摸乳巷」 新工處：近日會勘調整

高雄輕軌C17至C20路段上月試營運，宣告輕軌正式進入美術館區。2022年跨年活動運量突破歷史新高，逾7萬人次搭乘。但議員實地走訪發現，美術館站周邊綠園道部分人行道狹窄、傾斜，恐造成輪椅族翻車，也對年長者不夠友善。高市新工處表示，近日將邀集相關單位會勘，儘速改善，保障用路人安全。

高雄市關愛社會福利慈善事業基金會董事陳泰延表示，該路段斜度、寬度都相當危險，尤其是夜間照明不足時，推輪椅的照顧者恐未注意到斜度，一推過去可能就造成長輩輪椅傾斜翻覆，後果令人擔憂。陳泰延說，自己的輪椅是特製得較為迷你，但行經此路段就卡到後輪了，一般輪椅有70多公分，將更難通行。

新工處表示，該路段因遭台鐵局通風口、逃生梯設施遮擋，造成空間狹窄不利身障人士通行，近日將邀集養工處、交通局、台鐵局等單位共同會勘，商討如何調整。

議員林于凱指出，在翠華路、青松街一帶的綠園道部分行人空間被台鐵設施阻擋，造成人行道僅剩81公分，一般輪椅寬度約75公分，加上斜坡可能會造成輪椅翻車，大一點的輪椅甚至無法通行。林于凱質地走訪時發現，寬度僅能供一成人通行，如果是兩人還會變成摸乳巷，「更不用說是輪椅族，寬度、斜度都會造成危險。」

台灣無障礙推廣協會理事長林俊福表示，目前輕軌進出站的無障礙空間經調整後大致是友善的，但周邊串連的人行道環境仍需改善，需通盤規畫、調整才能打造完善友善行人空間。