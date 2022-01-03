高雄早班車蜜棗已開放預訂 因應物價每公斤價格微漲

今年農曆春節提早，過去人氣年節伴手禮的蜜棗因去年8月遭連續降雨打落棗子花，整體產期延後，高雄盛產期預計落在年後，讓果農搥心肝，只能期待早收蜜棗在年節前搶攻一波商機。大社區農會表示，受物價影響，今年蜜棗每公斤拍賣價比去年同期微漲20元左右，高雄市農業局為讓民眾選購到優質蜜棗，「高雄首選」平台已開放預訂。

高雄是全台蜜棗最大產區，生產的「珍寶」、「珍蜜」及「雪蜜」多年來打出名號，堪稱是棗子精品，每逢農曆過節均成為伴手禮首選，不過近年氣候劇變，屢屢影響產期，大社區農會總幹事謝清標說，去年8月豪大雨打落棗子花，產期延後，加上今年農曆過年提早，盛產期落點沒能趕在農曆年前，不過棗農仍希望早收的蜜棗可以衝出一波商機。

高雄大社區約種85公頃蜜棗，年產量1700噸，農會表示，今天在台北果菜市場拍賣價，4兩重以上的蜜棗每公斤為140元，愈近農曆年關，價格會衝再衝高。

高雄地區的蜜棗果型碩大、口感甜脆，頂級品更譽為「台灣青蘋果」，高市府農業局為讓民眾吃到高品質蜜棗，最近集結轄內農會一同推出「幸福棗上門禮盒」，即日已在「高雄首選電商平台」上架，5台斤裝頂級每盒988元、特級788元，1月10日陸續出貨。