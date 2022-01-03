城中城燒出問題 高雄推安檢補助 首次申報最高補助3萬

高雄城中城大火奪走46條人命，燒出老舊公寓大樓的消防安全問題，依據消防法，住戶有維護消防設備義務，高雄市消防局即日起提供補助，首次辦理消防安全設備檢修申報的老舊公寓大廈，每棟大樓可補助最高3萬元。

消防局說，補助申請資格為2001年12月31日前領得使用執照，且在去年1月1日前，未曾申報消防安全設備檢修的6層樓以上集合住宅；如果有消防安全檢修問題，今年8月31日前都可向轄區消防大隊提出補助申請，10層樓以下者可補助1萬元，15層樓以下補助2萬元，16層以上的大樓，則補助最高3萬元。

消防局表示，依消防法第9條規定，住戶有維護消防安全設備義務，應委託消防專技人員定期檢修；這次針對未曾辦理檢修申報的老舊大樓，透過補助的方式，鼓勵住戶團結站出來，補助由大樓區分所有權人代表提出申請，並於今年11月30日前辦理經費核銷。