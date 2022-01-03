聽新聞
test
0:00 / 0:00
王浩宇遷入高市三民區 林于凱：高雄需要正面選戰
前桃園市議員王浩宇有意參與高雄市三民區市議員民進黨初選，今天正式將戶籍遷至三民區，也讓三民區選戰更加白熱化，市議員林于凱表示，對於王投入選戰表示祝福，但也呼籲王不要把選戰搞得像魷魚遊戲，高雄需要的是正面選戰。
針對王浩宇投入高雄市議員選戰，是否會引起鯰魚效應，林于凱認為，王浩宇的選舉方式是魷魚遊戲，不是鯰魚效應。
林于凱說，因王浩宇常在許多政治人物臉書貼文下留言、「出征」把選舉導向負面選戰，就公共政策應往正面討論，就高雄未來發展可正面辯論，「不要把選戰搞得像殺戮遊戲、魷魚遊戲，我在此奉勸浩宇兄，高雄需要正面的選戰。」
王浩宇則認為，鯰魚效應指的是黨內現象，他相信年輕人投入選戰對本來的議員都會帶來壓力，但自己與林于凱的票源本來就不同，「林于凱應該自己好好加油，雖他是認真的議員，但為了迎合黨意而支持一些高雄人無法認同的政策時，也會流失民意。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言