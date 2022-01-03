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王浩宇遷入高市三民區 林于凱：高雄需要正面選戰

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
前桃園市議員王浩宇今將戶籍遷至三民區，確定參與民進黨內初選。記者林巧璉／翻攝
前桃園市議員王浩宇今將戶籍遷至三民區，確定參與民進黨內初選。記者林巧璉／翻攝

前桃園市議員王浩宇有意參與高雄市三民區市議員民進黨初選，今天正式將戶籍遷至三民區，也讓三民區選戰更加白熱化，市議員林于凱表示，對於王投入選戰表示祝福，但也呼籲王不要把選戰搞得像魷魚遊戲，高雄需要的是正面選戰。

針對王浩宇投入高雄市議員選戰，是否會引起鯰魚效應，林于凱認為，王浩宇的選舉方式是魷魚遊戲，不是鯰魚效應。

林于凱說，因王浩宇常在許多政治人物臉書貼文下留言、「出征」把選舉導向負面選戰，就公共政策應往正面討論，就高雄未來發展可正面辯論，「不要把選戰搞得像殺戮遊戲、魷魚遊戲，我在此奉勸浩宇兄，高雄需要正面的選戰。」

王浩宇則認為，鯰魚效應指的是黨內現象，他相信年輕人投入選戰對本來的議員都會帶來壓力，但自己與林于凱的票源本來就不同，「林于凱應該自己好好加油，雖他是認真的議員，但為了迎合黨意而支持一些高雄人無法認同的政策時，也會流失民意。」

王浩宇

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